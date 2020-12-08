Snapdragon yonga setleri molekül analizi de yapacak

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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte gündelik sağlık parametrelerinin takibi de kolaylaştı ve hatta hayat kurtarır hale geldi. Günümüzde nabız değerleri, kandaki oksijen değeri, vücut ısısı veya kardiyo değerleri giyilebilir cihazlar ile kontrol edilebiliyor. Qualcomm ise daha ilgin bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Telefonlarda molekül analizi

Moleküler bazda analiz yaparak deri veya vücut ile ilgili veriler toplayan bir iki tane akıllı telefon mevcut ancak bunlar oldukça kaba ve yaygıın kullanıma sunulacak ölçüde değil. Alman Trinamix ve Qualcomm bir araya gelerek Snapdragon yonga setlerine bu teknolojiyi entegre edebilmek için çalışmalar yapıyor.

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Moleküler bazda analiz sayesinde kullanıcılar örneğin derisini tarayarak en uygun bakım ürünü ile ilgili öneriler alabiliyor. Ya da bir gıdayı tarayarak besin değerlerini görebiliyor ya da ipek gibi kumaşların sahte olup olmadığını anlayabiliyor.

İlk etapta Snapdragon 888 yonga seti üzerinde bir entegrasyon aşaması mevcut. Trinamix orta halli bir kamera sensörü boyutlarında kızıl ötesi sensör hazırlıyor. Böylece kamera yuvası içerisine entegre edilerek standart paket görünümünün içerisinde kaybolacak.

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Trinamix sonraki dönemde sadece güncelleme yaparak sensöre yeni yetenekler kazandırabileceklerini belirtiyor. Yani yeni özellikler için yeni sensörler taşıyan telefonlara geçiş ihtiyacı kalmayacak.

Henüz erken aşamada olan moleküler analiz sensörü için en erken 2022 yılı içerisinde bir duyuru olacak. Zira hali hazırda bir powerbank kadar büyük olan bu Trinamix sensörünün çok küçük bir alana sığdırılması zaman istiyor. Başarı yakaladığı takdirde Snapdragon Wear yongaları ile birlikte akıllı saatlerde de görme şansımız olacaktır.

https://www.androidauthority.com/trinamix-molecular-analysis-smartphones-1182669/

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