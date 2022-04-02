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    Snoop Dogg, The SandBox temalı yeni şarkısını yayınladı

    Ünlü rapçi Snoop Dogg, The Sandbox metaverse evreni için şarkı yaptı. House I Built isimli şarkı haberimizde.                                                            
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    Snoop Dogg, Metaverse için Şarkı Yaptı
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    Son dönemde metaverse’ün artan popülaritesi ile birlikte en dikkat çeken projeler arasında şüphesiz The SandBox yer alıyor. Öyle ki bunu projenin yerel token’ı olan SAND’ın yıl boyuncaki performansından da rahatça anlayabiliyoruz. Buna ek olarak proje ünlü isimlerle de çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak daha önce de iş birliklerini duyuran SandBox ve ünlü şarkıcı Snoop Dogg, yeni bir etkinliğe daha imza attı. 

    Snoop Dogg, Metaverse için Şarkı Yaptı: House I Built 

    Çoğunlukla The SandBox imzası taşıyan House I Built’ın klibi, kısa bir süre içerisinde 2 milyon izlenmeyi geride bıraktı. Diğer taraftan klip bir nevi The SandBox tanıtım videosu niteliğinde. Öyle ki oyun için etkileşim ve mekanlar gibi birçok işleve yer verilen klipte, konser, oyunlar ve arsa sahipliği gibi birçok detaya yer veriliyor. 

    Son olarak kısa bir süre önce bir kullanıcının The SandBox’ta Snoop Dogg’un komşusu olmak için özel bir arsaya 450 dolar ödediğini hatırlatalım.

    [https://www.youtube.com/watch?v=AzwLybCKlzc]

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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