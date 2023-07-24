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    ChatGPT benzeri Apple GPT şimdiden kullanılmaya başlandı

    Teknoloji devinin ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu Apple GPT şimdiden şirket genelinde kullanılmaya başlandı. Apple GPT şimdilik Apple’daki çalışanlara yardımcı oluyor.
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    Sohbet robotu Apple GPT şimdiden kullanılmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Apple’ın kendi yapay zekasını geliştirdiğinden bahsetmiştik. Yeni gelen bilgilere göre Apple GPT olarak adlandırılan ve ChatGPT gibi çalışan bir yapay zeka sohbet robotu firmanın çalışanları tarafından gelecekteki özellikleri prototiplemek, metinleri özetlemek ve eğitildiği verilere dayanarak soruları yanıtlamak için bir süredir kullanılıyor.

    Apple, yapay zekasını dahili olarak kullanıyor

    Bloomberg'den Mark Gurman’a göre Apple, kendi bünyesinde üretken yapay zeka kullanımını genişletmenin yollarını ararken Apple GPT olarak adlandırılan sohbet robotunun dahili olarak test edildiğini belirtiyor. Gurman ayrıca Apple’ın bu aracı müşteri hizmetlerine yardımcı olmak için kullanabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla AppleCare destek personeli ilerleyen dönemlerde Apple GPT’yi etkin bir şekilde kullanabilir.

    Sohbet robotlarının işleri yanlış yapma eğilimi Apple ve CEO'su Tim Cook tarafından oldukça iyi biliniyor. Cook, mayıs ayında yapay zeka söz konusu olduğunda "çözülmesi gereken bir dizi sorun" olduğunu belirterek eksikliklere işaret etmişti. Öte yandan Apple’a kıyasla Microsoft ve Google, üretken yapay zeka alanında çok hızlı adımlar attı. Bununla birlikte Apple’ın herhangi bir duyuru yapmamış olması yapay zeka üzerinde çalışmadığını göstermiyor. Hatta bazı kaynaklar Apple’ın önümüzdeki yıl "yapay zeka ile ilgili önemli bir duyuru" yapacağını aktarıyor.

    Firmanın ihtiyatlı yaklaşımı makul olarak kabul edilebilir. Ancak Apple'ın hala diğer şirketlerin yapay zeka alanındaki hamlelerine yanıt vermesi gerekiyor. Meta kısa süre önce Microsoft'un Azure platformunun Meta'nın açık kaynaklı LLaMA 2'sini benimseyeceğini duyururken, Samsung da yapay zekayı kendi cihazlarına dahil etmenin yollarını aramaya devam ediyor.

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    mk148a 2 hafta önce

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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