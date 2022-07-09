Haftaya ŞOK marketlerde Honor Magicbook 15 var

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Gelecek hafta ŞOK perakende gıda marketlerinde ev veya ofis ortamları içim uygun sayılabilecek fiyat etiketleri ile dizüstü bilgisayar ve robot süpürge modelleri bulmak mümkün olacak.

13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor Magicbook 15 dizüstü modeli yer alıyor. 15.6 inçlik ekran, Vega 8 grafikli AMD Ryzen 5 3500U APU, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, parmak izi okuyucu gibi özellikler 7299TLolarak satılacak.

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Diğer taraftan 150 dakika çalışma süresi, 2600Pa emiş gücü, 300ml toz haznesi, 200ml su haznesi, 12 adet sensör gibi özellikleri olan Viomi V3 robot süpürge modeli de 5399TL olarak satılacak.

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