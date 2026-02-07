Giriş
    ŞOK marketler Xiaomi Watch 2 satıyor

    7 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Watch 2 akıllı saat, Samsung markasına ait Galaxy S17 akıllı telefon ve Apple 20W şarj adaptörü yer alıyor.

    7 Şubat ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı saatlere, elektrikli ev aletlerinden elektrikli müzik ekipmanlarına ve şarj aksesuarlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

    7 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    7 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Watch 2 akıllı saat modeli yer alıyor. 1.43 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat Wear OS 4.0 ara yüzü üzerinde çalışıyor. Snapdragon W5+ yongasından güç alan cihazda 2GB RAM ve 32GB depolama yer alıyor.

    Bluetooth üzerinden çağrı yapılabilen akıllı saatte uygulama desteği de mevcut. Dahili müziklerinizi de dinleyebildiğiniz cihaz gelişmiş sağlık ve fitness takibi de yapabiliyor. 160 adet spor modu bulunan saatte Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS gibi özellikler yer alıyor. Ortalama kullanımda 65 saate kadar süre sunabilen saat 8999TL fiyat etiketi ile satılacak.

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

