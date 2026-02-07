ŞOK marketler Xiaomi Watch 2 satıyor

7 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
7 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Watch 2 akıllı saat modeli yer alıyor. 1.43 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat Wear OS 4.0 ara yüzü üzerinde çalışıyor. Snapdragon W5+ yongasından güç alan cihazda 2GB RAM ve 32GB depolama yer alıyor.
Bluetooth üzerinden çağrı yapılabilen akıllı saatte uygulama desteği de mevcut. Dahili müziklerinizi de dinleyebildiğiniz cihaz gelişmiş sağlık ve fitness takibi de yapabiliyor. 160 adet spor modu bulunan saatte Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS gibi özellikler yer alıyor. Ortalama kullanımda 65 saate kadar süre sunabilen saat 8999TL fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: