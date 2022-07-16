Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon ve elektrikli bisiklet var

Tam Boyutta Gör

Haftaya perakende gıda zincirlerinde birbirinden farklı markaların yine farklı fiyat segmentlerine hitap eden akıllı televizyon modelleri ile Volta elektrikli bisikletini bulmak mümkün.

21 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

21 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka akıllı televizyon mevcut. 65 inçlik 4K ekrana sahip televizyon Android TV işletim sistemi kullanıyor. 4x HDMI ve 2x USB girişi olan televizyon 9499TL fiyat etiketine sahip. Bu modelin 58 inçlik olan versiyonu ise 7599TL.

ŞOK aktüel ürünler neler? 1 hf. önce eklendi

Alternatif arayanlar ise Samsung marka Tizen işletim sistemli akıllı televizyona bakabilir. 40 inçlik Full HD çözünürlükte model tek kumanda ile geliyor. Fiyatı ise 5699TL olarak belirlenmiş.

Son olarak Volta markasına ait VB7 elektrikli bisiklet 100Km’ye varan menzil, 25KM/s hız, 4.5 saate varan şarj süresi, 35Kg ağırlık, LCD gösterge ekranı, 25Kg taşıma kapasitesi gibi özelliklerle 17999TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.