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    Haftaya A101 marketlerde Toshiba akıllı televizyonlar ve Redmi 9C modeli var

    25 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait farklı segment akıllı televizyonlar, Redmi 9C ve Volta APEC benzinli moped yer alıyor.  
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    A101 aktüel
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    Önümüzdeki hafta A101 marketler zincirinde yine farklı segmentlere hitap eden Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar tüketicileri bekliyor olacak. Ayrıca akıllı telefon ve tabletler de var.

    25 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri

    25 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik Ultra HD Android işletim sistemli akıllı televizyon var. 4xHDMI ve 2xUSB girişi olan akıllı televizyon 10499TL fiyat etiketine sahip.

    Alternatif olarak Toshiba markasına ait 50 inçlik 2xUSB ve 4xHDMI bağlantıları olan 4K Android TV 6299TL fiyat etiketiyle satılacak. Daha alt bantta ise 43 inçlik Full HD akıllı televizyon 4999TL şeklinde yer alıyor.

    Diğer taraftan 6.53 inçlik HD+ ekran, Helio G35 yonga seti, 2GB RAM, 32GB depolama, 13MP üçlü arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya şeklinde özellikler sunan Redmi 9C modeli 2899TL fiyat etiketine sahip. Son olarak Volta markasına ait APEC 49.4cc benzinli moped de 19499TL olarak satılacak.

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