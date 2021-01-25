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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şok haber: Huawei Mate ve P akıllı telefon markaları satılabilir

    Akıllı telefon pazarının iki seçkin serisi Huawei Mate ve P ambargolardan nasibini alıyor. Firma bileşen kaynağı sağlayamadığı iki serisini başka bir gruba satabilir.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Şok haber: Huawei Mate ve P akıllı telefon markaları satılabilir
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    Ağır ABD ambargoları karşısında yonga tasarımı ve bileşen tedariği gibi yeteneklerinden yoksun kalan Huawei son çare olarak ikonik markalarını elden çıkarmaya başladı. Honor markasını elden çıkaran Huawei şimdi de Mate ve P serisi için planlar yapıyor.

    Huawei Mate ve P tarih oluyor

    Honor markasının satışını gündeme ilk sızdıran kaynaklar bu kez Huawei Mate ve Huawei P markalarının masaya yatırıldığını belirtiyor. Uzun süredir devam eden görüşmelerde Şangay yönetimi destekli bir ticari ortaklığın markaları satın almak istediği belirtiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Honor markası yüzünü yeniden Batıya döndü"

    Kaynaklara göre Eylül ayında Huawei M ve P markalarının elden çıkarılması fikri ortaya atıldı. Sonrasında ülkedeki potansiyel alıcılarla görüşmeler başladı. Çin’de gelenek olduğu üzere önemli yerel markaların devrinde mutlaka devlet ile irtibatlı grupların öne çıkması sağlanıyor. Huawei için de aynı durum söz konusu.

    Akıllı telefon pazarının en seçkin iki serisi olarak gösterilen Huawei Mate ve P serileri özellikle Leica imzalı gelişmiş kamera sensörleri ile pek çok ilke imza atmıştı. DxOMark testlerinde bu iki seri her zaman zirveye oynuyor.

    Huawei’nin bu denli kaynak ayrılması gereken serileri için sıkıntıya girdiği açık. Hatırlanacağı üzere Honor markası satılınca ambargodan kurtulmuş ve ABD firmaları ile ticarete başlamıştı. Çinli grubun Mate ve P serileri için ne kadar meblağ ödeyeceği bilinmiyor. Huawei ise her zaman ki gibi iddiaları yalanladı.



    https://www.phonearena.com/news/huawei-sell-flagship-p-mate-brands_id129723 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    elophidae (Yavuz Ell) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani bunlar süper güçtü. Bir ambargo da bunlar koysa ya
    Yanıtla +5
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bunun bir sonrası Huawei isminin harflerini tek tek satmak herhalde
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Omega Speedmaster 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Şangay yönetimi destekli bir ticari ortaklığın markaları satın almak istediği belirtiliyor."



    Taktiksel bir satış gibi...
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    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhahahahahahahhahahahahaha Huawei seviciler ne oldu ha ne oldu? Alın sizin Huawei'niz bu kadar dayandı ;)
    Yanıtla +2
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bunun bir sonrası Huawei isminin harflerini tek tek satmak herhalde
    Yanıtla +5
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    murphy adam (hasan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Honor markasını yaptığı gibi emaneten bi firmaya veriyor, sonrasında geri alır
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    zero fear 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar paramparça oldu bildiğin.. Çin'deki rekor telefon satışlarının önemi yok demiştik.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    haydaa harmonyOS'a ne olacak?
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    elophidae (Yavuz Ell) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani bunlar süper güçtü. Bir ambargo da bunlar koysa ya
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    carter (Volkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım, sonunuz geliyor.
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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dayanamadi, nasil dayansinki..
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