Şok haber: Huawei Mate ve P akıllı telefon markaları satılabilir

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Ağır ABD ambargoları karşısında yonga tasarımı ve bileşen tedariği gibi yeteneklerinden yoksun kalan Huawei son çare olarak ikonik markalarını elden çıkarmaya başladı. Honor markasını elden çıkaran Huawei şimdi de Mate ve P serisi için planlar yapıyor.

Huawei Mate ve P tarih oluyor

Honor markasının satışını gündeme ilk sızdıran kaynaklar bu kez Huawei Mate ve Huawei P markalarının masaya yatırıldığını belirtiyor. Uzun süredir devam eden görüşmelerde Şangay yönetimi destekli bir ticari ortaklığın markaları satın almak istediği belirtiliyor.

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Kaynaklara göre Eylül ayında Huawei M ve P markalarının elden çıkarılması fikri ortaya atıldı. Sonrasında ülkedeki potansiyel alıcılarla görüşmeler başladı. Çin’de gelenek olduğu üzere önemli yerel markaların devrinde mutlaka devlet ile irtibatlı grupların öne çıkması sağlanıyor. Huawei için de aynı durum söz konusu.

Akıllı telefon pazarının en seçkin iki serisi olarak gösterilen Huawei Mate ve P serileri özellikle Leica imzalı gelişmiş kamera sensörleri ile pek çok ilke imza atmıştı. DxOMark testlerinde bu iki seri her zaman zirveye oynuyor.

Huawei’nin bu denli kaynak ayrılması gereken serileri için sıkıntıya girdiği açık. Hatırlanacağı üzere Honor markası satılınca ambargodan kurtulmuş ve ABD firmaları ile ticarete başlamıştı. Çinli grubun Mate ve P serileri için ne kadar meblağ ödeyeceği bilinmiyor. Huawei ise her zaman ki gibi iddiaları yalanladı.

https://www.phonearena.com/news/huawei-sell-flagship-p-mate-brands_id129723

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