Elektrikli araçların şarj sıkıntısına çözüm: Sokak lambalarına entegre şarj istasyonları

Kısa sürede kurulabiliyor
Seviye 2 şarj hızı sunan istasyonlar modüler yapısıyla direklere kısa sürede kurulabiliyor. Böylelikle her şehirde bulunan binlerce sokak lambası kolaylıkla şarj istasyonuna dönüştürülebiliyor. Diğer kaldırım kenarı şarj istasyonlarına göre çok düşük maliyetli olan istasyonlar, firmanın açıklamasına göre bir veya iki saat içerisinde kurulabiliyor. Üstelik kazı ve uzun izin prosedürlerine de gerek duyulmuyor.
6 metreye kadar uzayabilen kabloya sahip olan şarj üniteleri tek bir istasyonda 4 araca kadar şarj desteği sunabiliyor. Mobil uygulama desteğini de sunan Voltpost, kullanıcıların şarj durumunu izlemesine ve rezervasyon yapabilmesine olanak sağlıyor.
Voltpost, geçen yıl DOT ve Newlab'ın ortak girişimi olan New York Şehri Ulaştırma Bakanlığı (DOT) Studio programına katıldı. Voltpost, şehrin 10 bin adet kaldırım kenarı şarj cihazı hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için New York'taki elektrik direklerine şarj istasyonları kurmaya başladı. Şirket kullanıcılardan olumlu geri bildirimler aldığını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)