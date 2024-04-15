Elektrikli araçların şarj sıkıntısına çözüm: Sokak lambalarına entegre şarj istasyonları

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak şarj altyapısının yeterli olmaması gösteriliyor. Nüfusunun çoğu apartmanlarda yaşayan ve yeterli otoparkı bulunmayan Türkiye gibi ülkelerde yol kenarlarına şarj altyapısının kurulması büyük önem arz ediyor. Voltpost isimli firma bu soruna akıllıca bir çözüm getirerek, sokak lambalarının direklerine entegre şarj istasyonu geliştirdi.

Kısa sürede kurulabiliyor

Seviye 2 şarj hızı sunan istasyonlar modüler yapısıyla direklere kısa sürede kurulabiliyor. Böylelikle her şehirde bulunan binlerce sokak lambası kolaylıkla şarj istasyonuna dönüştürülebiliyor. Diğer kaldırım kenarı şarj istasyonlarına göre çok düşük maliyetli olan istasyonlar, firmanın açıklamasına göre bir veya iki saat içerisinde kurulabiliyor. Üstelik kazı ve uzun izin prosedürlerine de gerek duyulmuyor.

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6 metreye kadar uzayabilen kabloya sahip olan şarj üniteleri tek bir istasyonda 4 araca kadar şarj desteği sunabiliyor. Mobil uygulama desteğini de sunan Voltpost, kullanıcıların şarj durumunu izlemesine ve rezervasyon yapabilmesine olanak sağlıyor.

Voltpost, geçen yıl DOT ve Newlab'ın ortak girişimi olan New York Şehri Ulaştırma Bakanlığı (DOT) Studio programına katıldı. Voltpost, şehrin 10 bin adet kaldırım kenarı şarj cihazı hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için New York'taki elektrik direklerine şarj istasyonları kurmaya başladı. Şirket kullanıcılardan olumlu geri bildirimler aldığını belirtiyor.

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Sokak lambasına entegre şarj istasyonu geliştirildi