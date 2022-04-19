Solana cüzdanı Phantom, artık Android’de kullanılabilecek

Solana Blockchain ağının cüzdanı Phantom, kısa süre önce iOS platformunun ardından şimdi de Android için kullanıma sunuldu. Phantom'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada mobil uygulamanın Google Play Store’dan indirebileceği açıklandı. Bu hamle ile beraber Android işletim sistemine sahip herhangi bir cep telefonundan kripto para ve NFT göndermek, almak ve depolamak mümkün hale gelecek.
Konu ile ilgili blog gönderisinde şu ifadelere yer verildi:
“Phantom’da push bildirimleri ve gelişmiş ‘Son Etkinlik’ sekmemiz gibi yeni yayınlanan özellikler Android’de de kullanılabilir olacak”
Phantom'dan yapılan açıklamada uygulamanın beta aşamasına 50.000’den fazla kişinin katıldığı belirtildi. Ayrıca Phantom, uygulamasının hem iOS hem de Android’de piyasaya sürülmesiyle birlikte, NFT’ler ile ilgili yenilikçi özelliklerin önümüzdeki birkaç ay içinde yayınlanabileceğini de açıkladı.
Son olarak hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz aylarda Phantom B Serisi, finansman turunda 109 milyon dolarlık yatırım almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler