Solana cüzdanı Phantom, artık Android’de kullanılabilecek

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Solana Blockchain ağının cüzdanı Phantom, kısa süre önce iOS platformunun ardından şimdi de Android için kullanıma sunuldu. Phantom'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada mobil uygulamanın Google Play Store’dan indirebileceği açıklandı. Bu hamle ile beraber Android işletim sistemine sahip herhangi bir cep telefonundan kripto para ve NFT göndermek, almak ve depolamak mümkün hale gelecek.

Konu ile ilgili blog gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

“Phantom’da push bildirimleri ve gelişmiş ‘Son Etkinlik’ sekmemiz gibi yeni yayınlanan özellikler Android’de de kullanılabilir olacak”

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Phantom'dan yapılan açıklamada uygulamanın beta aşamasına 50.000’den fazla kişinin katıldığı belirtildi. Ayrıca Phantom, uygulamasının hem iOS hem de Android’de piyasaya sürülmesiyle birlikte, NFT’ler ile ilgili yenilikçi özelliklerin önümüzdeki birkaç ay içinde yayınlanabileceğini de açıkladı.

Son olarak hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz aylarda Phantom B Serisi, finansman turunda 109 milyon dolarlık yatırım almıştı.

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Solana cüzdanı Phantom, Android uygulamasını kullanıma sundu