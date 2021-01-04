SolarWinds saldırısı bilinenden çok daha büyük

SolarWinds firmasının kurumlara ve şirketlere yönelik olarak geliştirdiği ağ trafiği izleme yazılımının güncellemelerinin siber saldırganlar tarafından ele geçirildiği gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelen bilgiler saldırının tahmin edilenden daha fazla etkili olduğunu gösteriyor.
Giderek büyüyor
Tedarik zinciri saldırısı olarak da tanımlanan bu tür siber saldırılarda geniş çaplı kullanılan bir yazılımın güncellemesine sızan hackerlar; yazılımın kurulduğu tüm müşteri sistemlerine erişim sağlayabiliyor.İlginizi Çekebilir ABD Hazinesine yapılan siber saldırının Rusya bağlantısı araştırılıyor
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses"
İlk etapta Hazine ve Ticaret bakanlıklarının kurum içi iletişimlerine sızıldığı zannedilmişti. Sonrasında Cisco, Intel, Microsoft gibi pek çok şirketin bazı kodlarına erişim sağlandığı ancak herhangi bir etki yapamadıkları belirtilmişti. En sonunda Microsoft’un kaynak kodlarına dahi erişildiği gündeme geldi.
Yavaş yavaş saldırının kapsamı büyüyor. ABD içerisinde kullanılan bir yazılımdan çıktığı için NSA tarafından kurulan erken uyarı sistemlerine yakalanmadığı belirtilen ve Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen bu saldırı yaklaşık 250 kurumsal veya şirket ağını etkilemiş durumda.
Diğer bir sıkıntı ise SolarWinds firmasının Rusya’ya yakın Avrupa ofislerine sızılıp sızılmadığı. Bu ofislerdeki mühendislerin daha geniş bir yetki alanının olduğu biliniyor. Rusya haliyle bu bölgelerde daha etkin olduğu için zarar daha büyük olabilir.
SolarWinds firmasının geçmiş dönemlerde güvenlik tedbirlerini arttırması yönünde tavsiyelerde bulunan danışmanlarla anlaşamadığı ve danışmanların şirketten ayrılmak zorunda kaldığı biliniyor. Yine de firma saldırının çok sofistike ve karmaşık olduğunda ısrarcı.
https://www.engadget.com/russia-solarwinds-hack-broader-than-expected-211046098.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.