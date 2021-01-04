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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SolarWinds saldırısı bilinenden çok daha büyük

    Siber saldırganların SolarWinds güncellemeleri üzerinden yaklaşık 250 kurumsal ve işletme ağlarına sızdığı ortaya çıktı. Avrupa bölgesinde ise durum daha vahim olabilir.
    5 gün
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SolarWinds saldırısı bilinenden çok daha büyük

    SolarWinds firmasının kurumlara ve şirketlere yönelik olarak geliştirdiği ağ trafiği izleme yazılımının güncellemelerinin siber saldırganlar tarafından ele geçirildiği gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelen bilgiler saldırının tahmin edilenden daha fazla etkili olduğunu gösteriyor.

    Giderek büyüyor

    Tedarik zinciri saldırısı olarak da tanımlanan bu tür siber saldırılarda geniş çaplı kullanılan bir yazılımın güncellemesine sızan hackerlar; yazılımın kurulduğu tüm müşteri sistemlerine erişim sağlayabiliyor.

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    İlk etapta Hazine ve Ticaret bakanlıklarının kurum içi iletişimlerine sızıldığı zannedilmişti. Sonrasında Cisco, Intel, Microsoft gibi pek çok şirketin bazı kodlarına erişim sağlandığı ancak herhangi bir etki yapamadıkları belirtilmişti. En sonunda Microsoft’un kaynak kodlarına dahi erişildiği gündeme geldi.

    Yavaş yavaş saldırının kapsamı büyüyor. ABD içerisinde kullanılan bir yazılımdan çıktığı için NSA tarafından kurulan erken uyarı sistemlerine yakalanmadığı belirtilen ve Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen bu saldırı yaklaşık 250 kurumsal veya şirket ağını etkilemiş durumda.

    Diğer bir sıkıntı ise SolarWinds firmasının Rusya’ya yakın Avrupa ofislerine sızılıp sızılmadığı. Bu ofislerdeki mühendislerin daha geniş bir yetki alanının olduğu biliniyor. Rusya haliyle bu bölgelerde daha etkin olduğu için zarar daha büyük olabilir.

    SolarWinds firmasının geçmiş dönemlerde güvenlik tedbirlerini arttırması yönünde tavsiyelerde bulunan danışmanlarla anlaşamadığı ve danışmanların şirketten ayrılmak zorunda kaldığı biliniyor. Yine de firma saldırının çok sofistike ve karmaşık olduğunda ısrarcı.



    https://www.engadget.com/russia-solarwinds-hack-broader-than-expected-211046098.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    scientia 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk şirketleri nasıl etkilendi acaba?
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikalılar kendileri rezil oldukları için Avrupa’yıda daha kötü göstermeye çalıştıkları bir haber gibi geldi bana.
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    boşyapanlaratepki 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Olm csdeki ruslar haçkerlik işime de başlamış galiba
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    interwap (Volkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok büyük bir saldırı olduğu açık. IT lerin kullandığı ağ erişimi olan bir uygulama ne gibi bir erişim kısıtına sahip olabilir?
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    Normandia_06 (Yalçın ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    SolarWinds saldırısı var derhal sokağa çıkma yasağı uygulansın. Tüm kamu kurumları dönüşümlü mesaiye geçip önlem almalı.Ayrıca camilerde hemen kapatılmalı.Camiye giden yaşlı ve diğer vatandaşlara alternatif bowling salonları ve yüzme havuzları açılmalı :XD
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