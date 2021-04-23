Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'dan ilk video paylaşıldı

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Son 20 yılın şüphesiz en sevilen ve en popüler dizilerinden biri olan Dexter, bildiğiniz gibi son bir sezon ile ekranlara yeniden dönüyor. Bu son sezondan da ilk tanıtım videosu geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

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Videoda ne yazık ki pek fazla şey öğrenemiyoruz ancak o kulaklara kazınmış jenerik müziğini kısa da olsa duyabiliyoruz. Ayrıca final bölümünü izleyenlerin de fark edebileceği gibi belli ki olaylar kaldığı yerden devam edecek gibi duruyor. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni sezonundaki diğer oyuncular da şöyle: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott.

Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Ayrıca açıklanan bilgiye göre dizide Dexter hala hükümet tarafından aranıyor ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşıyor olacak.

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