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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'dan ilk video paylaşıldı

    2006 yılında başlayıp 2013 yılında son bulan zamanın popüler dizilerinden Dexter'ın, yeni sezonundan ilk video paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Nisan 2021, 10:00 (2 gün)
    2,2b
    1
    13
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'dan ilk video paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Son 20 yılın şüphesiz en sevilen ve en popüler dizilerinden biri olan Dexter, bildiğiniz gibi son bir sezon ile ekranlara yeniden dönüyor. Bu son sezondan da ilk tanıtım videosu geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

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    Videoda ne yazık ki pek fazla şey öğrenemiyoruz ancak o kulaklara kazınmış jenerik müziğini kısa da olsa duyabiliyoruz. Ayrıca final bölümünü izleyenlerin de fark edebileceği gibi belli ki olaylar kaldığı yerden devam edecek gibi duruyor. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni sezonundaki diğer oyuncular da şöyle: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott. 

    Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Ayrıca açıklanan bilgiye göre dizide Dexter hala hükümet tarafından aranıyor ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşıyor olacak.



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    djtomcat 1 gün önce

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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kırılanhayaller (u m) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Reis olsaydı iyiydi be...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    R Rammercan ( Rammercan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sacma bi sonla bitmişti mükemmel oldu mathews cok yaslandi ama oynamaz kesin diger karakterlerden inşallah degisen olmamistir pek valla 20-30 sezon olsa gene izlenir dexter benzeri baska dizi yok hannibal var bi oda cok ciddi kaliyor bunun yanında
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    Rainbow VI (Doğan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Deb' i özleyeceğiz.
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    K konusancpu 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Efsane olucakmış gibime geliyor
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    SuperVisör (mahir cam) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gamers filmi güzeldi
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    D dodofran 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çok uzun zaman olmuştu bitireli. üniversite zamanlarımdı diye hatırlıyorum hatta lise bile olabilir. yine de izlenir.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    gelsin gelsin bekliyoruz
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    M matador_mirkhan 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Finalde ciğerimi bırakmıştım😭
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    Moueson 2 gün ( Mesaj Silindi ) matador_mirkhan
    Evet ya az ağlamadık.
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    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Finalden devam etmesi güzel olmuş keyifli bir 10 bölüm bizi bekliyor
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