Sevilen korku filmi serisi The Conjuring'in yeni filminden ilk fragman paylaşıldı

Korku filmleri arasında başarılı sayılabilecek serilerden biri olan The Conjuring serisinin üçüncü filmi The Conjuring: The Devil Made Me Do It için ilk fragman paylaşıldı.
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Ne yazık ki salgın sebebiyle birkaç kez ertelenen filmin yeni görüntülerine baktığımızda ilk filmlere yakın tonlar yakalandığı görebiliyoruz. The Conjuring'in yeni filmi, yani The Conjuring: The Devil Made Me Do It gerçekten yaşanan ve "Katil İblis Davası" olarak anılan bir davayı işleyecek.İlginizi Çekebilir Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı
Davanın özeti şu şekilde: 1981 yılında Arne Cheyenne Johnson, ev sahibini öldürdü. Dava başladığında ise hem ailesi hem de kendisi, şeytan tarafından ele geçirildiğini ve cinayeti şeytanın yaptırdığını söyleyerek cezasından indirim istedi. Ancak hakim bu durumun geçerli bir sebep olmadığını söyleyerek, zanlıyı birinci derece cinayetten yargıladı.
Filmin yönetmenliğini Michael Chaves üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard ve Charlene Amoia gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi ise 4 Haziran 2021. Film vizyon tarihinde Amerika'da hem sinemalarda hem de HBO Max'te, ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak. Fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
Bahsi geçen görselleri ise aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.
https://screenrant.com/conjuring-3-movie-images-new-ed-lorraine-warren/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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