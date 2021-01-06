Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'ın yeni kötü adamı belli oldu

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Farklı bir polisiye ve seri katil hikayesine sahip olan Dexter dizisi, 2007 yılında başladığı yayın hayatına 2013 yılında yayınlanan "kötü" final ile veda etmişti. Tam 7 yılın ardından da geçtiğimiz yıl, dizinin son bir sezon için döneceği açıklandı.

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Diziyi izleyenlerin bileceği gibi dizide neredeyse her sezon bir kötü adam olur ve hikaye o karakter ile Dexter'ın arasındaki olaylardan gelişir. Bu karakter de genelde bir seri katil olur. Geçtiğimiz saatlerde de Dexter dizisinin son sezonunda bulunacak olan kötü adamı kimin canlandıracağı belli oldu. Daha öncesinde Esaretin Bedeli, Starship Troopers ve The Punisher gibi yapımlarda izlediğimiz Clancy Brown, Dexter'ın son sezonundaki kötü adam olacak.

Ayırca birkaç gün önce de Dexter'ın başrolündeki Michael C. Hall, yeni sezonda anlatılacak hikayenin anlatılmaya değer bir hikaye olduğunu ve final sezonundaki o tatminsizliği telafi edeceğini söyledi.

Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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