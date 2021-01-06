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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'ın yeni kötü adamı belli oldu

    2006 yılında başlayıp 2013 yılında son bulan zamanın popüler dizilerinden Dexter'ın, yedi yıl sonra tekrar ekranlara döneceği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Dizinin detayları da belli oluyor.
    3 gün
    2,4b
    1
    12
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'ın yeni kötü adamı belli oldu
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    Farklı bir polisiye ve seri katil hikayesine sahip olan Dexter dizisi, 2007 yılında başladığı yayın hayatına 2013 yılında yayınlanan "kötü" final ile veda etmişti. Tam 7 yılın ardından da geçtiğimiz yıl, dizinin son bir sezon için döneceği açıklandı.

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    Diziyi izleyenlerin bileceği gibi dizide neredeyse her sezon bir kötü adam olur ve hikaye o karakter ile Dexter'ın arasındaki olaylardan gelişir. Bu karakter de genelde bir seri katil olur. Geçtiğimiz saatlerde de Dexter dizisinin son sezonunda bulunacak olan kötü adamı kimin canlandıracağı belli oldu. Daha öncesinde Esaretin Bedeli, Starship Troopers ve The Punisher gibi yapımlarda izlediğimiz Clancy Brown, Dexter'ın son sezonundaki kötü adam olacak. 

    Ayırca birkaç gün önce de Dexter'ın başrolündeki Michael C. Hall, yeni sezonda anlatılacak hikayenin anlatılmaya değer bir hikaye olduğunu ve final sezonundaki o tatminsizliği telafi edeceğini söyledi.

    Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Finali o kadar da kötü değildi bence, dönemin en büyük dizisi lost a göre fena değildi..

    Ayrıca 2007 yılın da değil 2006 da başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
    Finali o kadar da kötü değildi bence, dönemin en büyük dizisi lost a göre fena değildi.. Ayrıca 2007 yılın da değil 2006 da başlıyordu yanlış hatırlamıy...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelsin gelsin. Demek ki 8. sezon gibi olacak
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ve türkiye de yayınlanmayacak cünkü bunu yaınlamak isteyen bir yayınci kuruluş yok
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    TearsForFears 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Prison break güzel geri dönüş yaptı. 5. sezonu 3 günde bitirdim. Dexter da aynı şekilde güzel olur umarım. Sırada lost var o kadroyu tekrar adaya atsınlar bir 5 sezon daha izleyelim veya son sezon hiç olmamış gibi önceki sezondan devam etsinler :)
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    “lieutenant” dexter..
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    ibrahim.42 (İbrahim ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Efsane diziydi yeni sezonu heyecanla bekliyorum.
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    berkayjan (Berkay Mert) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence mini dizi olarak başlayıp daha sonra yine devam dizisine evrilecek. Şüphesiz yeni çekilecek sezonun reyting rekoru kıracağı belli. Yeni TWD vakası olabilir o da mini dizi şeklinde başlamıştı.
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    Moueson 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence de finali o kadar kötü değildi hatta klişe olarak mutlu sonla bitmediği için marjinal bir finaldi de denebilir.

    Bakalım bu yeni sezon nasıl olacak .
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    MR.BERK (BERK ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkez tarafından kötü son olarak görülüyor ama şahsen çok daha kötü sonlu diziler gördük.
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    frostburn 3 gün ( Mesaj Silindi )
    çok güzel haber
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Finali o kadar da kötü değildi bence, dönemin en büyük dizisi lost a göre fena değildi..

    Ayrıca 2007 yılın da değil 2006 da başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    aliceqper 3 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Kötü derken bence mutlu son değil demek istemişler. Sonu mutsuzdu... Ama yeni sezonda nasıl bir mutlu son olur bilemedim... Dexter'ın kala bir çocuğu kalmıştı. parça pinçik oldu adamın ailesi. Dizide bir gün yüzü göstermediler herife...
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    dexter, yeni sezon ve
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