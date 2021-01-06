Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'ın yeni kötü adamı belli oldu

Farklı bir polisiye ve seri katil hikayesine sahip olan Dexter dizisi, 2007 yılında başladığı yayın hayatına 2013 yılında yayınlanan "kötü" final ile veda etmişti. Tam 7 yılın ardından da geçtiğimiz yıl, dizinin son bir sezon için döneceği açıklandı.İlginizi Çekebilir Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihi açıklandı
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Diziyi izleyenlerin bileceği gibi dizide neredeyse her sezon bir kötü adam olur ve hikaye o karakter ile Dexter'ın arasındaki olaylardan gelişir. Bu karakter de genelde bir seri katil olur. Geçtiğimiz saatlerde de Dexter dizisinin son sezonunda bulunacak olan kötü adamı kimin canlandıracağı belli oldu. Daha öncesinde Esaretin Bedeli, Starship Troopers ve The Punisher gibi yapımlarda izlediğimiz Clancy Brown, Dexter'ın son sezonundaki kötü adam olacak.
Ayırca birkaç gün önce de Dexter'ın başrolündeki Michael C. Hall, yeni sezonda anlatılacak hikayenin anlatılmaya değer bir hikaye olduğunu ve final sezonundaki o tatminsizliği telafi edeceğini söyledi.
Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Ayrıca 2007 yılın da değil 2006 da başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam.