WB, Harry Potter Quidditch oyununu duyurdu: İşte merak edilen detaylar

Nimbus 2000 ile Quidditch zamanı
Şimdilik oyun hakkında bilgiler oldukça sığ. Oyunun resmi internet sitesinde sadece oyun testçisi olmak için bir kayıt portalı bulunuyor. Harry Potter: Quidditch Champions.hakkındaki mevcut bilgiler oyunun çevrimiçi çok oyunculu hızlı tempolu bir tarza sahip olacağının altı çiziliyor. İster arkadaşlarınızla isterseniz tek başınıza oynanabilecek olan oyunun birkaç yıldır geliştirildiği de söyleniyor.
Hogwarts Legacy ile Harry Potter evreni kendisine çok ciddi bir oyuncu kitlesi çekmeyi başarmıştı. Beklentileri aşan oyunun ardından Warner Bros, uzun soluklu bir Harry Potter dizisi da duyurdu. Max platformuna gelecek olan dizi, 10 yıllık olacak ve tamamen kitaplara dayanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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