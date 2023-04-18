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    WB, Harry Potter Quidditch oyununu duyurdu: İşte merak edilen detaylar

    Hogwarts Legacy’nin ardından popüler kültürün önemli neferlerinden olan Harry Potter, yeni içeriklerle oyun dünyasına gelmeye devam edecek. Karşınızda Harry Potter: Quidditch Champions.
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    WB, Harry Potter Quidditch Champions oyununu duyurdu Tam Boyutta Gör
    Warner Bros yeni bir Harry Potter oyunun halihazırda geliştirildiğini duyurdu. Harry Potter: Quidditch Champions, Harry Potter romanları tarafından popüler hale getirilen kurgusal spora dayalı, çok oyunculu rekabetçi bir oyun olacak. Bu gelişmeler ışığında Hogwarts Legacy’de neden stadyumun olmasına rağmen Quidditch’in olmayışı biraz daha anlam kazanmış oldu.

    Nimbus 2000 ile Quidditch zamanı

    Şimdilik oyun hakkında bilgiler oldukça sığ. Oyunun resmi internet sitesinde sadece oyun testçisi olmak için bir kayıt portalı bulunuyor. Harry Potter: Quidditch Champions.hakkındaki mevcut bilgiler oyunun çevrimiçi çok oyunculu hızlı tempolu bir tarza sahip olacağının altı çiziliyor. İster arkadaşlarınızla isterseniz tek başınıza oynanabilecek olan oyunun birkaç yıldır geliştirildiği de söyleniyor.

    WB, Harry Potter Quidditch Champions oyununu duyurdu Tam Boyutta Gör
    Harry Potter: Quidditch Champions, Portkey Games tarafından yayınlanacak. Oyunun geliştirilmesi ise Unbroken Studios’a emanet edilmiş. Stüdyo birkaç yıldır oyunun üzerinde çalışıyor. Unbroken Studios aynı zamanda 2024’e ertelenen Suicide Squad: Kill the Justice League üzerinde de çalışmıştı. Harry Potter: Quidditch Champions’ın çıkış tarihi belli olmasa da oyun PC, Xbox ve Playstation konsollarına çıkış yapacak. Oyunda karakter tasarımı da mevcut olacak ve bununla birlikte kitaplarla bir bağlantısı olmayacak.

    Hogwarts Legacy ile Harry Potter evreni kendisine çok ciddi bir oyuncu kitlesi çekmeyi başarmıştı. Beklentileri aşan oyunun ardından Warner Bros, uzun soluklu bir Harry Potter dizisi da duyurdu. Max platformuna gelecek olan dizi, 10 yıllık olacak ve tamamen kitaplara dayanacak.

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