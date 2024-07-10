Son Windows 11 güncellemesi ile yeni reklamlar geliyor

Windows 11 için KB5040442 yayınlandı
Temmuz ayının ikinci salı yaması olan KB5040442 ile birlikte Ayarlar uygulamasına Game Pass için bir reklam ekleniyor. Ancak bu reklam ilginç bir şekilde bazılarına gösterilmeyecek. Aktarılanlara göre Game Pass reklamı sadece bilgisayarlarında oyun oynayan kullanıcılara uygulanacak.
Başlat menüsünde hesap yönetiminde iyileştirmelerde ekliyor. Bunlara ek olarak güncelleme ile Emoji 15.1 desteği de ekleniyor. Güncellemeden yapay zeka sohbet robotu Copilot'da nasibini alıyor. Copilot artık görev çubuğuna sabitlendi ve bir uygulama gibi davranıyor. Ancak Copilot değişiklikleri kademeli olarak sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.