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Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft, Windows 11 için yayınladığı yeni yama hataları gideriyor, iyileştirmeler getiriyor ve bilgisayarınıza yeni bir reklam daha ekliyor. Son Windows 11 11 güncellemesi esasında öncelikle çok sayıda hata düzeltmesi ve iyileştirme içeriyor, dolayısıyla sorun yaşayanların bu güncellemeyi yapması tavsiye ediliyor. Ancak reklam konusu ise bu güncellemede de giderek büyüyen bir sorun olmaya devam edecek.

Windows 11 için KB5040442 yayınlandı

Temmuz ayının ikinci salı yaması olan KB5040442 ile birlikte Ayarlar uygulamasına Game Pass için bir reklam ekleniyor. Ancak bu reklam ilginç bir şekilde bazılarına gösterilmeyecek. Aktarılanlara göre Game Pass reklamı sadece bilgisayarlarında oyun oynayan kullanıcılara uygulanacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan güncelleme ile birlikte 7-Zip ve Tape Archive (TAR) dosyaları oluşturma desteği Dosya Gezgini'ne ekleniyor. Aynı zamanda birçok kullanıcı için kullanışlı olan görev çubuğunun sonundaki "Masaüstünü Göster" özelliği de tekrar getiriliyor. Bunu aktif etmek için görev çubuğuna sağ tıklayın ve Görev çubuğu ayarları'nı seçin. Açılan sayfanın alt kısmında yer alan Görev çubuğu davranışları kısmından aktif edebilirsiniz.

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Başlat menüsünde hesap yönetiminde iyileştirmelerde ekliyor. Bunlara ek olarak güncelleme ile Emoji 15.1 desteği de ekleniyor. Güncellemeden yapay zeka sohbet robotu Copilot'da nasibini alıyor. Copilot artık görev çubuğuna sabitlendi ve bir uygulama gibi davranıyor. Ancak Copilot değişiklikleri kademeli olarak sunulacak.

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Son Windows 11 güncellemesi ile yeni reklamlar geliyor