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    Son Windows 11 güncellemesi ile yeni reklamlar geliyor

    Dünyanın en değerli şirketlerinden Microsoft, Windows 11 için KB5040442 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme bazı iyileştirmelerle birlikte yeni reklamlar da getiriyor.
    Son Windows 11 güncellemesi ile yeni reklamlar geliyor Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Microsoft, Windows 11 için yayınladığı yeni yama hataları gideriyor, iyileştirmeler getiriyor ve bilgisayarınıza yeni bir reklam daha ekliyor. Son Windows 11 11 güncellemesi esasında öncelikle çok sayıda hata düzeltmesi ve iyileştirme içeriyor, dolayısıyla sorun yaşayanların bu güncellemeyi yapması tavsiye ediliyor. Ancak reklam konusu ise bu güncellemede de giderek büyüyen bir sorun olmaya devam edecek.

    Windows 11 için KB5040442 yayınlandı

    Temmuz ayının ikinci salı yaması olan KB5040442 ile birlikte Ayarlar uygulamasına Game Pass için bir reklam ekleniyor. Ancak bu reklam ilginç bir şekilde bazılarına gösterilmeyecek. Aktarılanlara göre Game Pass reklamı sadece bilgisayarlarında oyun oynayan kullanıcılara uygulanacak.

    Son Windows 11 güncellemesi ile yeni reklamlar geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan güncelleme ile birlikte 7-Zip ve Tape Archive (TAR) dosyaları oluşturma desteği Dosya Gezgini'ne ekleniyor. Aynı zamanda birçok kullanıcı için kullanışlı olan görev çubuğunun sonundaki "Masaüstünü Göster" özelliği de tekrar getiriliyor. Bunu aktif etmek için görev çubuğuna sağ tıklayın ve Görev çubuğu ayarları'nı seçin. Açılan sayfanın alt kısmında yer alan Görev çubuğu davranışları kısmından aktif edebilirsiniz.

    Başlat menüsünde hesap yönetiminde iyileştirmelerde ekliyor. Bunlara ek olarak güncelleme ile Emoji 15.1 desteği de ekleniyor. Güncellemeden yapay zeka sohbet robotu Copilot'da nasibini alıyor. Copilot artık görev çubuğuna sabitlendi ve bir uygulama gibi davranıyor. Ancak Copilot değişiklikleri kademeli olarak sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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