Son zamanların popüler oyunu Fall Guys yakında mobile geliyor

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Bu yılın en büyük çıkış yapan oyunlarından olan Fall Guys yakında mobile geliyor. Çinli eğlence şirketi Bilibili, oyunun mobil versiyonunun Çin dağıtımı için resmi anlaşmaya varıldığını açıkladı. Böylece Fall Guys mobil ilk kez resmen doğrulanmış oldu.

Fall Guys'ın mobil versiyonu şu an için yalnızca Çin'de doğrulanmış durumda. Diğer ülkeler içinse henüz Devolver Digital veya Mediatonic tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Ancak oyunun Çin'de doğrulanması da zaten yeterli diyebiliriz, mutlaka batı ülkeleri için de yayınlanacaktır.

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Fall Guys: Ultimate Knockout 4 Ağustos'ta PC ve PS4 platformları için yayınlanmıştı. Fall Guys çıkışıyla birlikte kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmayı başardı ve sadece ilk gününde 1,5 milyon kişi tarafından oynandı. Geride bıraktığımız üç haftalık süreçte ise oyunun popülerliği iyice artırdığını görüyoruz. Steam'de neredeyse her gün yeni anlık oyuncu rekoru kırılıyor, ayrıca Twitch'te de izlenme rakamları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Battle royale türüne farklı bir bakış açışı getiren Fall Guys; canlı renkleri, basit mekanikleri ve şiddet içermeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Fall Guys'ta bir tura 60 farklı oyuncuyla başlanıyor ve oyuncular sırasıyla farklı oyun türlerinde yavaş yavaş eleniyor. Bir turda 4-5 farklı oyun oynanıyor ve kalan son kişi turun kazananı oluyor.

Yapımcı Devolver Digital oyunu düzenli olarak güncelleme sözü verdi. Şu anda sezon 1 oynanıyor, yakında sezon 2 paketi yayınlanacak. Yani Fortnite ve Warzone benzeri sürekli olarak güncellenen aktif bir oyun olacak.

Fall Guys'ın Steam fiyatı normalde 20 dolar ancak ülkemizde 38 TL gibi uygun bir fiyata satılıyor. PS Store'da ise bu ay boyunca ücretsiz sonrasında da 89 TL olacak.

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