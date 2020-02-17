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    Sonic bu kez olimpiyatlara gidiyor

    Bu yıl yapılacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için Sonic efsanesi de yerin alıyor. Sonic at the Olympic Games bu kez olimpiyatlarda Dr.Eggman ile mücadele edecek.
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    Sonic bu kez olimpiyatlara gidiyor
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    Her olimpiyat öncesinde ya özel oyunlar ya da sevilen karakterlerin olimpiyat maceraları hazırlanır. Vizyonda büyük başarı sağlayan Sonic efsanesi Tokyo Olimpiyatları’nı es geçmiyor.

    Sonic at the Olympic Games neler sunacak?

    SEGA’nın Sonic Runners ve Sonic Dash gibi oyunlarının ardından Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020 adında olimpiyat temalı bir oyun daha indirmeye sunulacak. Bu oyun diğerlerinin aksine atletizm odaklı.

    Dr. Eggman’ın olimpiyatlara en iyi altyapıyı hazırlayan Tokyo şehrini ele geçirme planlarına karşı Sonic ve arkadaşları atletizm müsabakaları ile karşı koymaya çalışıyor. Belli bir senaryoya göre ilerleyecek oyunda 15 farklı karşılaşma yer alacak.

    Engelli koşular, okçuluk, gülle atma, karate, dalış, havalı atış, tırmanış, trambolin, masa tenisi bu karşılaşmalar arasında. Eggman ekibine karşı müsabakalarda zafer kazanarak pun toplamanız gerekiyor. Puanlar ile ülkeniz de listed yukarılara tırmanacak. Belirli yarışlar oyun içi ödemelerle açılacak. Ön kayıtlara başlayan yeni Sonic oyunu 7 Mayıs tarihinde indirmeye sunulacak. Ön kayıt olanlara oyun içi hediyeler de var.

     

    Sonic at the Olympic Games Sonic at the Olympic Games Sonic at the Olympic Games Sonic at the Olympic Games Sega America Oyunlar Ücretsiz 206.2 MB

     

     

    Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020™ Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020™ Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020™ Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020™ SEGA Spor Ücretsiz 53M

     

     



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