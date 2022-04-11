Sonic the Hedgehog 2'den gişede hızlı açılış: Türkiye'de ilk sırada

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Oyunlardan uyarlama filmler her ne kadar kalite olarak ortalamayı çok geçemese de gişe anlamında ciddi başarılar elde ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde de Sonic'ten bir gişe başarısı geldi.

Sonic 2 Türkiye'de İlk Sırada

İlk filmiyle de güzel bir başarı yakalayan Sonic filmi ikinci filmiyle de ilk haftasında Türkiye'de ilk sıraya yerleşti. Sonic 2'yi ilk haftasında Türkiye'de 118.564 kişi tarafından izlendi ve 3.969.880 TL hasılat elde etti. İkinci sırada ise vizyonda altıncı haftasında olan Bergen yer aldı.

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Sonic 2, Amerika'da ise 71 milyon dolarlık hasılat ile Amerika'daki en iyi açılış yuapan video oyun filmi oldu. İlk filmin açılış hasılatı ise 58 milyon dolardı. İlk filmi pandemi öncesinde izleyebildiğimiz son büyük filmlerden birisiydi. Sonic 2'yi şu anda sinemalarda seyredebilirsiniz.

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