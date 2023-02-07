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    Sonos'un yeni akıllı hoparlörlerinin özellikleri sızdırıldı

    Sonos’un gelecek üst seviye akıllı hoparlörleri Era 300 ve Era 100 olarak adlandırılacak. Yeni Sonos Era hoparlörlerin özellikleri de ortaya çıktı.              
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    sonos era 300 ve era 100 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Sonos’un yeni hoparlörleri Era 300 ve Era 100, Apple HomePod 2 ile rekabet edecek düzeyde olacak. Şirketin ayrıca yeni bir kategoriye dahil edeceği 2. nesil Sonos Move modeli çıkaracağı bildirildi. Dolby Atmos Uzamsal Ses teknolojisine odaklanan Optimo 1 ve Optimo 2 kod adları altında geliştirildiği biliniyor.

    Sonos Era 300 beklenen özellikleri

    Sonos Era 300, şirketin şimdiye kadar ürettiği en iyi ses veren hoparlör olarak konumlandırılacak. Ön hoparlör ızgarası ile arka plaka arasındaki dış yüzey altından farklı yönlere ateşleyen birkaç sürücü dahil bir sürücü deposu içeriyor. Beyaz ve siyah renk seçenekleri ile göreceğimiz hoparlörün prototiplerinin önceki Sonos hoparlörlerden daha fazla flash belleğe (8x) ve daha fazla RAM miktarına (2x) sahip olduğu söylendi. Era 300, WiFi 6, Bluetooth, yerleşik mikrofonlar, otomatik ekolayzer, USB-C girişi ile gelmesi bekleniyor. Era 300, Sonos Five modelinin yerini alabilir.

    Apple HomePod ile rekabet edecek

    Sonos Era 100 hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Dolby Atmos desteğiyle Sonos One modelinin yerini alabileceği belirtiliyor. Yerleşik mikrofon olmayan bir model de (Era 100 SL) görebiliriz. Fiyatlandırma ve sürüm detayları net olmamakla birlikte, Era hoparlörlerin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi ve HomePod ile rekabet etmesi bekleniyor.

    Sonos Move 2. nesil geliyor

    Sonos, ayrıca taşınabilir hoparlör olan Sonos Move için çalışmalarını sürdürüyor. İlk model 2019’da çıktığından ses, bağlantı ve başka noktalarda geliştirmeler sunması bekleniyor. Sonos CEO’su, daha önce şirketin bu yıl çıkacak yepyeni bir kategorideki ilk cihazlarıyla birlikte dört yeni ürün kategorisine girmek için çalıştıklarını paylaşmıştı. Ev ses/sinema serisinin bir parçası olacak Era hoparlörlerden farklı bir şey olması bekleniyor.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2023/02/06/sonos-era-premium-dolby-atmos-speakers-leak/ https://www.theverge.com/2023/2/6/23588049/sonos-era-300-100-optimo-speakers-leak-features
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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