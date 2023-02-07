Sonos'un yeni akıllı hoparlörlerinin özellikleri sızdırıldı

- Sonos Era 300 beklenen özellikleri
- Apple HomePod ile rekabet edecek
- Sonos Move 2. nesil geliyor
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Sonos Era 300 beklenen özellikleri
Sonos Era 300, şirketin şimdiye kadar ürettiği en iyi ses veren hoparlör olarak konumlandırılacak. Ön hoparlör ızgarası ile arka plaka arasındaki dış yüzey altından farklı yönlere ateşleyen birkaç sürücü dahil bir sürücü deposu içeriyor. Beyaz ve siyah renk seçenekleri ile göreceğimiz hoparlörün prototiplerinin önceki Sonos hoparlörlerden daha fazla flash belleğe (8x) ve daha fazla RAM miktarına (2x) sahip olduğu söylendi. Era 300, WiFi 6, Bluetooth, yerleşik mikrofonlar, otomatik ekolayzer, USB-C girişi ile gelmesi bekleniyor. Era 300, Sonos Five modelinin yerini alabilir.
Apple HomePod ile rekabet edecek
Sonos Era 100 hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Dolby Atmos desteğiyle Sonos One modelinin yerini alabileceği belirtiliyor. Yerleşik mikrofon olmayan bir model de (Era 100 SL) görebiliriz. Fiyatlandırma ve sürüm detayları net olmamakla birlikte, Era hoparlörlerin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi ve HomePod ile rekabet etmesi bekleniyor.
Sonos Move 2. nesil geliyor
Sonos, ayrıca taşınabilir hoparlör olan Sonos Move için çalışmalarını sürdürüyor. İlk model 2019’da çıktığından ses, bağlantı ve başka noktalarda geliştirmeler sunması bekleniyor. Sonos CEO’su, daha önce şirketin bu yıl çıkacak yepyeni bir kategorideki ilk cihazlarıyla birlikte dört yeni ürün kategorisine girmek için çalıştıklarını paylaşmıştı. Ev ses/sinema serisinin bir parçası olacak Era hoparlörlerden farklı bir şey olması bekleniyor.Kaynakça https://9to5mac.com/2023/02/06/sonos-era-premium-dolby-atmos-speakers-leak/ https://www.theverge.com/2023/2/6/23588049/sonos-era-300-100-optimo-speakers-leak-features Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?