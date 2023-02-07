Sonos'un yeni akıllı hoparlörlerinin özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Sonos’un yeni hoparlörleri Era 300 ve Era 100, Apple HomePod 2 ile rekabet edecek düzeyde olacak. Şirketin ayrıca yeni bir kategoriye dahil edeceği 2. nesil Sonos Move modeli çıkaracağı bildirildi. Dolby Atmos Uzamsal Ses teknolojisine odaklanan Optimo 1 ve Optimo 2 kod adları altında geliştirildiği biliniyor.

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Sonos Era 300 beklenen özellikleri

Sonos Era 300, şirketin şimdiye kadar ürettiği en iyi ses veren hoparlör olarak konumlandırılacak. Ön hoparlör ızgarası ile arka plaka arasındaki dış yüzey altından farklı yönlere ateşleyen birkaç sürücü dahil bir sürücü deposu içeriyor. Beyaz ve siyah renk seçenekleri ile göreceğimiz hoparlörün prototiplerinin önceki Sonos hoparlörlerden daha fazla flash belleğe (8x) ve daha fazla RAM miktarına (2x) sahip olduğu söylendi. Era 300, WiFi 6, Bluetooth, yerleşik mikrofonlar, otomatik ekolayzer, USB-C girişi ile gelmesi bekleniyor. Era 300, Sonos Five modelinin yerini alabilir.

Apple HomePod ile rekabet edecek

Sonos Era 100 hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Dolby Atmos desteğiyle Sonos One modelinin yerini alabileceği belirtiliyor. Yerleşik mikrofon olmayan bir model de (Era 100 SL) görebiliriz. Fiyatlandırma ve sürüm detayları net olmamakla birlikte, Era hoparlörlerin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi ve HomePod ile rekabet etmesi bekleniyor.

Sonos Move 2. nesil geliyor

Sonos, ayrıca taşınabilir hoparlör olan Sonos Move için çalışmalarını sürdürüyor. İlk model 2019’da çıktığından ses, bağlantı ve başka noktalarda geliştirmeler sunması bekleniyor. Sonos CEO’su, daha önce şirketin bu yıl çıkacak yepyeni bir kategorideki ilk cihazlarıyla birlikte dört yeni ürün kategorisine girmek için çalıştıklarını paylaşmıştı. Ev ses/sinema serisinin bir parçası olacak Era hoparlörlerden farklı bir şey olması bekleniyor.

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Sonos Era 300 ve Era 100 hoparlörlerin özellikleri sızdırıldı