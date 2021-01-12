Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sonsuz koşu oyunu Choppy Waters iOS ve Android için yayınlandı

    Temple Run ve Subway Surfer tarzında olan sonsuz koşu oyunu Choppy Waters, iOs ve Android cihazlar için yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    400
    7
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Sonsuz koşu oyunu Choppy Waters iOS ve Android için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Bağımsız oyun geliştirici Derek Briggs'in geliştirdiği sonsuz koşu oyunu Choppy Waters, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı

    Sonsuz koşu oyunu diyoruz aslında ancak bunu türü için diyoruz. Oyun aslında bir sonsuz yüzme oyunu. Oyunda suyun altında yüzen bir kediyi kontrol ediyorsunuz ve çeşitli engellere takılmadan ileri gitmeye çalışıyorsunuz. Engeller de yüzen bir kedi kadar ilginç. Örneğin lazer silaha sahip olan bir köpek balığı bu engellerden biri. Oyunun kontrolleri de fazlasıyla basit. Yalnızca sürüklemekten oluşuyor.

    Oyunun geliştiricisi Derek Briggs, geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle işini kaybettiği için evde geçirdiği boş zamanlarında geliştirdi bu oyunu. Oynamak isteyenler için oyun şu anda App Store ve Google Play'de ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Geliştiriciye destek olmak için oyun içi satın alım yapabilirsiniz.

    Oyunun boyutu yaklaşık olarak 200 MB.

    https://apps.apple.com/app/choppy-waters/id1526069991

    Choppy Waters Choppy Waters Choppy Waters Choppy Waters Choppy Waters Arcade 67M



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Starlink resmen Avrupa'da: İngiltere'de beta testleri başladı 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sonsuz koşu oyunu Choppy Waters iOS ve Android için yayınlandı Sonraki Deadpool 3, 18 yaş sınırıyla geliyor: Marvel evrenine katılacak 7 sa. HAVELSAN tarafından geliştirilen kamuya özel mesajlaşma uygulaması “İleti” kullanılmaya başlandı 7 sa. LG Display, 42'' boyuta sahip ilk OLED TV paneli duyurusunu yaptı 8 sa. Wonder Woman 1984'ün Oscar'a aday olabilmesi için kampanya başlatıldı 8 sa. Ekonomik telefonlara performans dopingi | Snapdragon 480 sürpriz yaptı 8 sa. İşte 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni Mercedes-Benz modelleri 9 sa. MediaTek, yeni amiral gemisi yonga setini 20 Ocak'ta tanıtacak 9 sa. 2021'de Türkiye'ye gelecek Renault ve Dacia modelleri: Makyajlı Duster ve daha fazlası 10 sa. Samsung aracınıza oyuncu sistemi yerleştirecek 10 sa. Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti 10 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak 10 sa. Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt, Polonya Rekabet Kurumu tarafından para cezası yiyebilir 11 sa. Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak 11 sa. Canon akıllı telefonlara yenildi, endüstriyel alanlara yatırım yapacak 11 sa. Xiaomi Mi 11, kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçüyor 12 sa. Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi 12 sa. Oscar'a aday olması beklenen Tom Holland'lı film Cherry'den bir sahne paylaşıldı 13 sa. Trombüsleri etkili bir biçimde parçalayabilecek yöntem geliştirildi 13 sa. Honor markası yeni dizüstü modelini duyurdu 14 sa. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız