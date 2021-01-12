Sonsuz koşu oyunu Choppy Waters iOS ve Android için yayınlandı

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Bağımsız oyun geliştirici Derek Briggs'in geliştirdiği sonsuz koşu oyunu Choppy Waters, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

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Sonsuz koşu oyunu diyoruz aslında ancak bunu türü için diyoruz. Oyun aslında bir sonsuz yüzme oyunu. Oyunda suyun altında yüzen bir kediyi kontrol ediyorsunuz ve çeşitli engellere takılmadan ileri gitmeye çalışıyorsunuz. Engeller de yüzen bir kedi kadar ilginç. Örneğin lazer silaha sahip olan bir köpek balığı bu engellerden biri. Oyunun kontrolleri de fazlasıyla basit. Yalnızca sürüklemekten oluşuyor.

Oyunun geliştiricisi Derek Briggs, geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle işini kaybettiği için evde geçirdiği boş zamanlarında geliştirdi bu oyunu. Oynamak isteyenler için oyun şu anda App Store ve Google Play'de ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Geliştiriciye destek olmak için oyun içi satın alım yapabilirsiniz.

Oyunun boyutu yaklaşık olarak 200 MB.

https://apps.apple.com/app/choppy-waters/id1526069991

Choppy Waters Choppy Waters Arcade 67M

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