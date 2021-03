Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, ilkbaharda mobil cihazlara geliyor

Tam Boyutta Gör

Geliştiriciliğini King'in yaptığı sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'ın çıkış dönemi açıklandı. Normalde oyunun 25 Mart'ta çıkması bekleniyordu ancak bir erteleme yaşadı.

Şu an için net bir tarih yok ancak 2021'in ilkbahar aylarında çıkması bekleniyor. Crash Bandicoot: On the Run'ın şu anda Google Play sayfası ve App Store mağazası açık durumda. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 730 MB. Oyun çıkışında ücretsiz olacak. Oyun için paylaşılan oynanış videosunu ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Crash Bandicoot geri döndü ama bu kez mobil ortamlarda koşarak tozu dumana katıyor! Çoklu evreni Dr. Neo Cortex'ten kurtarmak için Wumpa Adası'nda yüksek tempolu kapışmalı koşulara katıl; sandıkları parçala, engellerden kaç ve favori karakterlerinle karşılaş... Crash evrenindeki favori baş düşmanlarınla kapışmak, ödüller kazanmak, bir üs inşa etmek ve silah yapımı da cabası. Hem de baştan aşağı kişiselleştirilebilen Crash ile birlikte!



Klasik Crash Bandicoot oyun tarzı

En sevdiğin Crash Bandicoot karakterleriyle birlikte Wumpa Adası'nda koş, kay ve zıpla.

Birer klasik hâline gelmiş mekânlarda koşarak tozu dumana kat ve Kaplumbağa Ormanı, Kayıp Şehir, Tapınak Harabeleri gibi pek çok pisti keşfet!

Oyun içi mücadelelere katılıp ödüller kazanmak için saklı yolları takip et ve adadaki gizli ortamlara dal.

Crash evreninin en iyi baş düşmanlarıyla kapış

Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex ve Dingodile gibi klasikleşmiş karakterlerle savaş ve süper ödüller kazan.

Bandicoot koşu becerilerini geliştir, Ada'da keşfe çık ve destansı mücadeleler vererek Dr. Neo Cortex’in tüm hizmetkârlarını alt et.

Onları alt ederken tarzından ödün verme. Ekstra DP puanları kazanmak için Crash'i kişiselleştir!

Alet ve silah yapımında ustalaş

Tüm zamanların en sevilen karakteri Coco Bandicoot'la ekip ol ve tüm adadaki düşmanların yerini belirle.

Kapışmalı koşulara çık ve ödüllerin kilidini açarak üssünü inşa et, geliştir ve kişiselleştir.

Eşya toplama koşularından aldığın malzemelerle serumlar ve binalar yap.

Kapışmalı koşulara giderken yanına alabileceğin bombaların ve ışın tabancalarının kilidini açarak ödüller kazan!

Oyunda ödüller kazan ve Crash'i kişiselleştir

Ünlü karakterlerin dış görünümlerinin ve kostümlerinin kilidini açarak tamamen sana özel bir Crash Bandicoot yarat ve kişiselleştir.

Crash'i kişiselleştir, koşuya çık; mücadelelerin, karakterlerin ve ödüllerin kilidini aç ve Bandicoot oyun deneyiminin zirvesine çık.

Çok oyunculu modda arkadaşlarınla birlikte koşuya çık

Kendini geliştir ve çok oyunculu asenkronize koşularda diğer Bandicoot'lara katıl

Kişiselleştirilmiş diğer Crash dostlarınla yan yana adayı turla ve kendi şık Bandicoot ekibini yarat!

Oyun içi Crash puanları kazanarak solo ve takım liderlik tablolarında üst sıralara yüksel ve ödüller senin olsun.

