Sonunda oldu: MediaTek mobil yonga pazarının lideri

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Yaşadığı olumsuzluklara ve kayıplara rağmen yatırımlarına devam ederek yarıştan kopmayan Tayvanlı MediaTek nihayet amacına ulaştı. Mobil yonga pazarında rakibi Qualcomm’u geçerek lider oldu.

Yeni yıldız MediaTek

90’lı yılların sonundan bu yana yonga tasarlayan MediaTek özellikle 2012 yılı ve sonrasında dikkat çekmeye başladı. Tablet için ilk Big.Little yongası, ilk gerçek 8 çekirdekli yonga, ilk 3 kümeli yonga ve ilk 10 çekirdekli yonga ünvanları MediaTek’e ait.

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Orta seviyede performans odaklı telefonları hedefleyen MediaTek; 10 çekirdekli Helio X20 yonga seti ile hayal kırıklığı yaşadı ve Qualcomm’un önemli hamleleri sonrasında pazar payında sıkıntıya girdi.

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Helio A ve Helio P verimlilik odaklı orta seviye yongaları ile yavaş yavaş tabanını yeniden büyütmeye başlayan MediaTek; Helio G serisi ile bunu destekledi. Asıl çıkışı ise 5G modem entegre ettiği Dimensity serisi ile oldu.

Giriş ve orta üst seviye arasında geniş bir yelpaze açan Dimensity serisi özellikle Hindistan ve Çin’de geniş bir alan buldu. Huawei Kirin yonga setinin ambargo nedeniyle zayıflaması bunda etkii oldu.

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Yavaş ancak istikrarlı yükseliş yılın üçüncü çeyreğinde liderlik ile taçlandı. Yaklaşık 100 milyon mobil yonga sevkiyatı gerçekleştiren MediaTek, 96 milyon civarında satış yapan Qualcomm’u ilk kez geride bıraktı.

Bu çeyrekte yaklaşık olarak 330 milyon civarında mobil yonga sevkiyatı yapıldığı tahmin ediliyor. Aslan payı zaten bu iki firmanın. Samsung, Kirin ve Apple ise 39 milyon civarında satış ile yüzde 12’şer payda kalmış.

5G tarafında ise yüzde 17 civarında bir pay mevcut. Yani 56 milyon civarında 5G entegre yonga seti sevkiyatı olmuş diyebiliriz. Bu rakam içerisinde Qualcomm yüzde 39 ile lider. Son dönemdeki Snapdragon G serisi yonga setleri Qualcomm’u 5G pazarında öne çıkarıyor.

Bundan sonra mobil yonga seti pazarında 5G trendinin kilit rol oynayacağı düşünülüyor. Özellikle orta ve giriş seviyesindeki segmentte çok büyük bir tüketici kitlesi mevcut ve buraya iyi oynayanlar kazanacak.

https://www.counterpointresearch.com/mediatek-biggest-smartphone-chipset-vendor-q3-2020/

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