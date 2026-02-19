Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony açıkladı: PS5 zammı yerine aboneliğe odaklanacak

    Sony, artan bellek maliyetlerine rağmen PlayStation 5 donanım fiyatlarını mümkün olduğunca sabit tutmayı hedefliyor. Ancak şirket, gelir artışı için yeni bir planı gündeme aldı.

    Sony açıkladı: PS5 zammı yerine aboneliğe odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Artan RAM fiyatları henüz konsol fiyatlarına doğrudan yansımış değil. Ancak sektör genelinde bileşen maliyetlerinin yükselmesi, üreticileri alternatif çözümler aramaya itiyor. Sony ise, bu süreçte PlayStation 5 fiyatlarını mümkün olduğunca sabit tutmayı hedefliyor ancak yazılım ile ağ hizmetlerinden elde edilen geliri artırma planı uygulacak.

    92 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyecek

    Şirketin son mali toplantısında konuşan CFO Lin Tao, yıl sonu satış dönemi için gerekli bellek tedarikinin güvence altına alındığını belirtti. Ancak artan maliyetlerin etkisini azaltmak için "mevcut kurulu kullanıcı tabanını monetize etme" ve yazılım ile ağ hizmetlerinden elde edilen geliri artırma planını duyurdu.

    Sony'nin açıklamasına göre dünya genelinde 92,2 milyon PS5 kullanıcısı bulunuyor. Donanım fiyatlarına doğrudan zam yapmak yerine mevcut kullanıcı kitlesinden daha fazla gelir elde etmeye odaklanılması, özellikle PlayStation Plus dahil abonelik tarafında olası fiyat artışlarını masaya taşıyabilir. Zira çevrim içi çok oyunculu oyunlara erişim için PS Plus aboneliği çoğu kullanıcı için zorunlu.

    Yapay zekâ krizi donanımı zorluyor

    Bellek ve çip fiyatlarındaki artışın arkasında büyük ölçüde yapay zekâ odaklı çip talebi bulunuyor. Bu durum yalnızca mevcut nesli değil, gelecek sistemleri de etkiliyor. Öyle ki PlayStation 6'nın 2028 veya 2029’a sarkabileceği konuşuluyor. Amaç, bileşen maliyetlerinin daha makul seviyelere gerilemesini beklemek.

    Sony'nin yaklaşımı kısa vadede konsol fiyatlarını korumayı hedeflese de, uzun vadede kullanıcıların yazılım ve servis tarafında daha fazla ödeme yapması anlamına gelebilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ömer aktaşöz clc 160 esenyurt un en tehlikeli mahallesi ağınız dengesiz ne demek alan wake 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum