Sony açıkladı: PS5 zammı yerine aboneliğe odaklanacak

Tam Boyutta Gör Artan RAM fiyatları henüz konsol fiyatlarına doğrudan yansımış değil. Ancak sektör genelinde bileşen maliyetlerinin yükselmesi, üreticileri alternatif çözümler aramaya itiyor. Sony ise, bu süreçte PlayStation 5 fiyatlarını mümkün olduğunca sabit tutmayı hedefliyor ancak yazılım ile ağ hizmetlerinden elde edilen geliri artırma planı uygulacak.

92 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyecek

Şirketin son mali toplantısında konuşan CFO Lin Tao, yıl sonu satış dönemi için gerekli bellek tedarikinin güvence altına alındığını belirtti. Ancak artan maliyetlerin etkisini azaltmak için "mevcut kurulu kullanıcı tabanını monetize etme" ve yazılım ile ağ hizmetlerinden elde edilen geliri artırma planını duyurdu.

Sony'nin açıklamasına göre dünya genelinde 92,2 milyon PS5 kullanıcısı bulunuyor. Donanım fiyatlarına doğrudan zam yapmak yerine mevcut kullanıcı kitlesinden daha fazla gelir elde etmeye odaklanılması, özellikle PlayStation Plus dahil abonelik tarafında olası fiyat artışlarını masaya taşıyabilir. Zira çevrim içi çok oyunculu oyunlara erişim için PS Plus aboneliği çoğu kullanıcı için zorunlu.

Yapay zekâ krizi donanımı zorluyor

Bellek ve çip fiyatlarındaki artışın arkasında büyük ölçüde yapay zekâ odaklı çip talebi bulunuyor. Bu durum yalnızca mevcut nesli değil, gelecek sistemleri de etkiliyor. Öyle ki PlayStation 6'nın 2028 veya 2029’a sarkabileceği konuşuluyor. Amaç, bileşen maliyetlerinin daha makul seviyelere gerilemesini beklemek.

Sony'nin yaklaşımı kısa vadede konsol fiyatlarını korumayı hedeflese de, uzun vadede kullanıcıların yazılım ve servis tarafında daha fazla ödeme yapması anlamına gelebilir.

