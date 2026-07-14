PlayStation'ın CD politikası mahkemelik oldu: 457 milyon dolarlık dava büyüyor

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Tam Boyutta Gör Sony'nin 2028 itibarıyla yeni PlayStation oyunlarında fiziksel disk üretimini sonlandırma kararı, şirkete karşı açılan 457 milyon dolarlık davada yeni bir tartışma başlattı. Hollandalı tüketici kuruluşu Stichting Massaschade & Consument, bu kararın PlayStation Store üzerindeki rekabeti daha da azaltacağını ve dijital oyun fiyatlarını yükseltebileceğini öne sürüyor.

Disk kararı davanın dayanaklarından biri oldu

Aslında dava, PlayStation Store'daki fiyatlandırma politikaları nedeniyle geçen yıl açılmıştı. Ancak tüketici grubu, Sony'nin fiziksel oyun disklerini kaldırma kararının şirkete dijital satışlarda daha fazla kontrol sağlayacağını ve bu durumun iddialarını güçlendirdiğini savunuyor. Bu da, Sony'nin fiziksel oyun seçeneğini kaldırarak kullanıcıları PlayStation Store'a yönlendirmesi ve fiyat rekabetini azaltması demek.

Açılan davada ise yaklaşık 457 milyon dolar tutarında tazminat talep ediliyor. Öte yandan Sony'nin fiziksel diskleri tamamen sonlandıracağı açıklaması oyuncular arasında da geniş tepki çekmişti. Kararın geri alınması için başlatılan imza kampanyası 300 bini aşkın imzaya ulaşırken, bazı kullanıcılar PlayStation Plus aboneliklerini iptal etmeye başladı.

Sony'nin disk kararı ters tepti: Oyuncular PC'ye geçiyor 2 gün önce eklendi

Öyle ki Sony, aboneliğini iptal etmek isteyen bazı kullanıcılara yüzde 50'ye varan indirim teklif ediyor.Sony daha önce yaptığı açıklamada, Ocak 2028'den sonra çıkacak yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk formatında sunulmayacağını, ancak bu tarihten önce piyasaya sürülen oyunlar için yayıncıların fiziksel disk siparişi vermeye devam edebileceğini doğrulamıştı. Şirket ise dava hakkında henüz yeni bir açıklama yapmadı.

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