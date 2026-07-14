Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation'ın CD politikası mahkemelik oldu: 457 milyon dolarlık dava büyüyor

    Sony'nin fiziksel PlayStation disklerini sonlandırma kararı, 457 milyon dolarlık davayı güçlendirdi. Hollandalı tüketici grubu, dijital mağazada fiyatların daha da yükselebileceğini savunuyor.

    PlayStation disk kararı sonrası Sony'ye dev tazminat davası! Tam Boyutta Gör
    Sony'nin 2028 itibarıyla yeni PlayStation oyunlarında fiziksel disk üretimini sonlandırma kararı, şirkete karşı açılan 457 milyon dolarlık davada yeni bir tartışma başlattı. Hollandalı tüketici kuruluşu Stichting Massaschade & Consument, bu kararın PlayStation Store üzerindeki rekabeti daha da azaltacağını ve dijital oyun fiyatlarını yükseltebileceğini öne sürüyor.

    Disk kararı davanın dayanaklarından biri oldu

    Aslında dava, PlayStation Store'daki fiyatlandırma politikaları nedeniyle geçen yıl açılmıştı. Ancak tüketici grubu, Sony'nin fiziksel oyun disklerini kaldırma kararının şirkete dijital satışlarda daha fazla kontrol sağlayacağını ve bu durumun iddialarını güçlendirdiğini savunuyor. Bu da, Sony'nin fiziksel oyun seçeneğini kaldırarak kullanıcıları PlayStation Store'a yönlendirmesi ve fiyat rekabetini azaltması demek.

    Açılan davada ise yaklaşık 457 milyon dolar tutarında tazminat talep ediliyor. Öte yandan Sony'nin fiziksel diskleri tamamen sonlandıracağı açıklaması oyuncular arasında da geniş tepki çekmişti. Kararın geri alınması için başlatılan imza kampanyası 300 bini aşkın imzaya ulaşırken, bazı kullanıcılar PlayStation Plus aboneliklerini iptal etmeye başladı.

    Öyle ki Sony, aboneliğini iptal etmek isteyen bazı kullanıcılara yüzde 50'ye varan indirim teklif ediyor.Sony daha önce yaptığı açıklamada, Ocak 2028'den sonra çıkacak yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk formatında sunulmayacağını, ancak bu tarihten önce piyasaya sürülen oyunlar için yayıncıların fiziksel disk siparişi vermeye devam edebileceğini doğrulamıştı. Şirket ise dava hakkında henüz yeni bir açıklama yapmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta san andreas mod mobile klima dış ünite devreye girmiyor dizel motor sesi azaltma tp link ex530v electrolux kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum