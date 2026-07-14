PlayStation'ın CD politikası mahkemelik oldu: 457 milyon dolarlık dava büyüyor

Disk kararı davanın dayanaklarından biri oldu
Aslında dava, PlayStation Store'daki fiyatlandırma politikaları nedeniyle geçen yıl açılmıştı. Ancak tüketici grubu, Sony'nin fiziksel oyun disklerini kaldırma kararının şirkete dijital satışlarda daha fazla kontrol sağlayacağını ve bu durumun iddialarını güçlendirdiğini savunuyor. Bu da, Sony'nin fiziksel oyun seçeneğini kaldırarak kullanıcıları PlayStation Store'a yönlendirmesi ve fiyat rekabetini azaltması demek.
Açılan davada ise yaklaşık 457 milyon dolar tutarında tazminat talep ediliyor. Öte yandan Sony'nin fiziksel diskleri tamamen sonlandıracağı açıklaması oyuncular arasında da geniş tepki çekmişti. Kararın geri alınması için başlatılan imza kampanyası 300 bini aşkın imzaya ulaşırken, bazı kullanıcılar PlayStation Plus aboneliklerini iptal etmeye başladı.
Öyle ki Sony, aboneliğini iptal etmek isteyen bazı kullanıcılara yüzde 50'ye varan indirim teklif ediyor.Sony daha önce yaptığı açıklamada, Ocak 2028'den sonra çıkacak yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk formatında sunulmayacağını, ancak bu tarihten önce piyasaya sürülen oyunlar için yayıncıların fiziksel disk siparişi vermeye devam edebileceğini doğrulamıştı. Şirket ise dava hakkında henüz yeni bir açıklama yapmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: