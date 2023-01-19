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    Sony, akıllı telefon kamera sensörü pazarında liderliğini sürdürüyor

    Counterpoint Research’ün araştırmasına göre Sony, 2022’de de hem Apple hem de Android telefon üreticilerinin en çok tercih ettiği görüntü sensörü tedarikçisi oldu.
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    Sony akıllı telefon kamera sensörü iPhone 14 Tam Boyutta Gör
    Sony, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini artıran tek akıllı telefon kamera sensörü sağlayıcısı oldu. Rapora göre Apple, iPhone 14 serisi ile Sony’nin gelirlerini artırmasında büyük pay sahibi.

    iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’teki yeni 48MP MX803 sensör ve hatta selfie kamera Sony’e ait. Bu bilgi bizzat Apple CEO’su Tim Cook’tan geldi. Cook, Apple’ın on yılı aşkın süredir iPhone’larda Sony kamera sensörlerinin kullanıldığını ilk kez söyledi.

    Sony, 2022’nin ikinci çeyreğinde birim başı 6 dolar fazla kazanarak toplamda 300 milyon dolar gelir elde etti. Kamera sensörleri, şirketin 2022 toplam gelirinin %54’ünü oluşturuyor ki 2021’e kıyasla %5’lik bir artış söz konusu.

    Sony’i Samsung takip etti. Şirket, global akıllı telefon görüntü sensörü geliri açısından 2022’de iyi bir performans sergiledi. Gelir payı %1 puan azalarak %29’a düştü ancak hâlâ iyi bir konumda. Uygun fiyatlı 50MP sensörler oldukça fazla ilgi gördü ve şirketin 2022’de 200 milyon adet gönderdiği tahmin ediliyor. Bu sensörler düşük kaliteli telefonların ana kameralarında ve daha üst sınıf cihazların ön kameralarında kullanılıyor. Şirket, 100+ megapiksel sensör pazarında liderliğini sürdürüyor.

    Akıllı telefon pazarının 2022’de 2021’e kıyasla %6 küçüldüğü ancak 13 milyar doların üzerinde gelir elde edildiği görülüyor. Sony ve Samsung, toplam pazar gelirinin %83’ünü oluşturuyor.

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    cunkurd 3 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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