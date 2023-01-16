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    Sony'nin yeni teknolojisi akıllı TV'lerde korsan içerik izlenmesine izin vermeyecek

    Japon teknoloji devi Sony, akıllı TV ve medya oynatıcılarda korsan içerik izlenmesini engelleyecek yeni bir teknolojinin patentini aldı. Peki sistem nasıl işleyecek?
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    Sony akıllı TV'lerde korsan içerik izlenmesini engelleyecek Tam Boyutta Gör
    Sony, korsanla mücadelede yeni bir yöntem buldu. Japon teknoloji devi akıllı TV ve medya oynatıcılarda korsan film, dizi ve maç yayını gibi içeriklere erişilmesine olanak sağlayan uygulamaların çalıştırılmasını engelleyecek yeni bir patent aldı.

    Söz konusu patentin açıklamasında sistem düzeyinde çalışan bir izleme yazılımından bahsediliyor. Bu yazılım korsan internet kaynaklarının URL'leri ve IP adreslerini içeren bir veritabanına sahip olacak.

    Sony akıllı TV'lerde korsan içerik izlenmesini engelleyecek Tam Boyutta Gör

    Sistem nasıl çalışacak?

    Kullanıcı kara listede yer alan korsan bir hizmetten içerik açar açmaz sistem bunu engelleyebilecek. Bir diğer önlem de videonun çözünürlüğünü düşürerek veya periyodik olarak duraklatarak izleyiciye rahatsızlık vermek.

    Sony'nin korsan içerik tüketimini engellemek için düşündüğü bu teknoloji şimdilik patent aşamasında. Gelecekte akıllı TV veya medya oynatıcılarda görüp görmeyeceğimizi zaman gösterecek.

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