Sony'nin yeni teknolojisi akıllı TV'lerde korsan içerik izlenmesine izin vermeyecek

Tam Boyutta Gör Sony, korsanla mücadelede yeni bir yöntem buldu. Japon teknoloji devi akıllı TV ve medya oynatıcılarda korsan film, dizi ve maç yayını gibi içeriklere erişilmesine olanak sağlayan uygulamaların çalıştırılmasını engelleyecek yeni bir patent aldı.

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Söz konusu patentin açıklamasında sistem düzeyinde çalışan bir izleme yazılımından bahsediliyor. Bu yazılım korsan internet kaynaklarının URL'leri ve IP adreslerini içeren bir veritabanına sahip olacak.

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Sistem nasıl çalışacak?

Kullanıcı kara listede yer alan korsan bir hizmetten içerik açar açmaz sistem bunu engelleyebilecek. Bir diğer önlem de videonun çözünürlüğünü düşürerek veya periyodik olarak duraklatarak izleyiciye rahatsızlık vermek.

Sony'nin korsan içerik tüketimini engellemek için düşündüğü bu teknoloji şimdilik patent aşamasında. Gelecekte akıllı TV veya medya oynatıcılarda görüp görmeyeceğimizi zaman gösterecek.

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