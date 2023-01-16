Sony'nin yeni teknolojisi akıllı TV'lerde korsan içerik izlenmesine izin vermeyecek

Söz konusu patentin açıklamasında sistem düzeyinde çalışan bir izleme yazılımından bahsediliyor. Bu yazılım korsan internet kaynaklarının URL'leri ve IP adreslerini içeren bir veritabanına sahip olacak.
Sistem nasıl çalışacak?
Kullanıcı kara listede yer alan korsan bir hizmetten içerik açar açmaz sistem bunu engelleyebilecek. Bir diğer önlem de videonun çözünürlüğünü düşürerek veya periyodik olarak duraklatarak izleyiciye rahatsızlık vermek.
Sony'nin korsan içerik tüketimini engellemek için düşündüğü bu teknoloji şimdilik patent aşamasında. Gelecekte akıllı TV veya medya oynatıcılarda görüp görmeyeceğimizi zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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