Sony artan sensör talebine cevap verebilmek için yeni bir fabrika kuracak

Sony ürettiği CMOS sensörleriyle özellikle de akıllı telefon pazarında kamera sensörü denilince ilk akla gelen firmalardan. Son dönemde DSLR sektörüne yaptığı hızlı geri dönüşle aynasız pazarında taşları yerinden oynatan firmanın çözümlerine Nikon ve Canon’dan halen geçerli bir cevap gelebilmiş değil.

Akıllı telefon satışları her ne kadar artık eskisi kadar artmasa da devasa bir pazar haline geldi. Öte yandan 2 kamera standartının yerini hızlı bir şekilde çoklu arka kamera trendinin almasıyla CMOS sensör ihtiyacı katlanarak artıyor.

CMOS sensörü piyasasının en önemli oyuncularından Sony de artan bu talebe karşılık vermek için bazı geliştirmelere gideceğini açıkladı. Mevcut fabrikasında alanı daha verimli kullanmak amacıyla bazı düzenlemelere gidecek olan firma bu sayede üretim kapasitesini 130 000 zardan 138 000 zara çıkaracak.

Uzun zaman sonra yeni fabrika

Asıl artışsa yeni fabrika inşasıyla elde edilecek. Hali hazırda 12 yıldır yeni fabrika kurmayan, bu koşullar çerçevesinde pazara sensör yetiştirebilen firma en son 2016 yılında Toshiba’dan satın aldığı fabrikayı kendi gereksinimleri doğrultusunda dizayn ederek üretim kapasitesini arttırmıştı.

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Yeni tesisin 1 Nisan 2021’de üretime başlayacağını belirtelim. Sony’nin görüntü sensörleri kanadının bu yılın 2. çeyreğinde yıllık %56.3’lük artışla 2.871 milyar dolar gelir elde ettiğini net gelirin 706 milyon dolar seviyesinde olduğunu da ekleyelim.

https://www.anandtech.com/show/15052/sony-to-build-new-fab-to-boost-cmos-sensor-output