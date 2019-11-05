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    Sony artan sensör talebine cevap verebilmek için yeni bir fabrika kuracak

    Uzakdoğulu teknoloji şirketi Sony her ne kadar akıllı telefon pazarında diğer oyuncular kadar oyuncular kadar aktif olmasa da CMOS sensörlerinde onun imzası yer alıyor.
    2 hf.
    2,6b
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    4
    Cep Telefonları
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sony ürettiği CMOS sensörleriyle özellikle de akıllı telefon pazarında kamera sensörü denilince ilk akla gelen firmalardan. Son dönemde DSLR sektörüne yaptığı hızlı geri dönüşle aynasız pazarında taşları yerinden oynatan firmanın çözümlerine Nikon ve Canon’dan halen geçerli bir cevap gelebilmiş değil.

    Sony artan sensör talebine cevap verebilmek için yeni bir fabrika kuracak

    Akıllı telefon satışları her ne kadar artık eskisi kadar artmasa da devasa bir pazar haline geldi. Öte yandan 2 kamera standartının yerini hızlı bir şekilde çoklu arka kamera trendinin almasıyla CMOS sensör ihtiyacı katlanarak artıyor.

    Sony artan sensör talebine cevap verebilmek için yeni bir fabrika kuracak

    CMOS sensörü piyasasının en önemli oyuncularından Sony de artan bu talebe karşılık vermek için bazı geliştirmelere gideceğini açıkladı. Mevcut fabrikasında alanı daha verimli kullanmak amacıyla bazı düzenlemelere gidecek olan firma bu sayede üretim kapasitesini 130 000 zardan 138 000 zara çıkaracak.

    Uzun zaman sonra yeni fabrika

    Asıl artışsa yeni fabrika inşasıyla elde edilecek. Hali hazırda 12 yıldır yeni fabrika kurmayan, bu koşullar çerçevesinde pazara sensör yetiştirebilen firma en son 2016 yılında Toshiba’dan satın aldığı fabrikayı kendi gereksinimleri doğrultusunda dizayn ederek üretim kapasitesini arttırmıştı.

    Ayrıca Bkz. "108 MP kamerası olan Xiaomi Mi CC9 Pro'dan ilk fotoğraf örneği geldi"

    Yeni tesisin 1 Nisan 2021’de üretime başlayacağını belirtelim. Sony’nin görüntü sensörleri kanadının bu yılın 2. çeyreğinde yıllık %56.3’lük artışla 2.871 milyar dolar gelir elde ettiğini net gelirin 706 milyon dolar seviyesinde olduğunu da ekleyelim.



    https://www.anandtech.com/show/15052/sony-to-build-new-fab-to-boost-cmos-sensor-output Yorum Yaz
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    alaz1903 2 hf. en beğenilen
    Yalnız Sony özellikle sensör teknolojileri ve aynasız fotoğraf makinelerinde yaptığı geliştirmelerle fotoğrafçılık dünyasında ayar üstüne ayar veriyor. Çok değil 3-5 yıl önce tuğla gibi Dslr makineler taşıyan profesyonel fotoğrafçılar aynasız fotoğraf makinelerine dudak bükerken şimdi herkes elindekileri çıkarıp aynasız teknolojisine geçmenin derdinde. Sony bu alanda çok yol aldı. Endüstrinin standartlarını belirliyor adeta.
    Yalnız Sony özellikle sensör teknolojileri ve aynasız fotoğraf makinelerinde yaptığı geliştirmelerle fotoğrafçılık dünyasında ayar üstüne ayar veriyor. Çok deği...
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    Orodruin 2 hf.
    Sony batıyorcular gelip dadanır buraya şimdide. Neymiş telefon yapamıyormuş falan filan inter milan.
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    Samura ii 2 hf.
    bende telefon üretmem, die zarar ediyim ki
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    alaz1903 2 hf. en beğenilen
    Yalnız Sony özellikle sensör teknolojileri ve aynasız fotoğraf makinelerinde yaptığı geliştirmelerle fotoğrafçılık dünyasında ayar üstüne ayar veriyor. Çok değil 3-5 yıl önce tuğla gibi Dslr makineler taşıyan profesyonel fotoğrafçılar aynasız fotoğraf makinelerine dudak bükerken şimdi herkes elindekileri çıkarıp aynasız teknolojisine geçmenin derdinde. Sony bu alanda çok yol aldı. Endüstrinin standartlarını belirliyor adeta.
    Yanıtla +8
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    canguler917 2 hf.
    devasa üretimler, akıl almayan satış rakamları, milyar adetlerinde satış yapan bir pazar... üstüne üstlük tekelsin. çok karlı iş çok
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