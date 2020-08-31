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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, artık çok daha fazla birinci parti PlayStation oyununu PC’de göreceğimizi duyurdu

    Sony, 2020 yılı şirket raporunda birinci parti oyun kataloğundan çok daha fazla yapımın PC platformuna geleceğini söyledi. Şuan için hangi oyunların PC'ye çıkacağı ise belli değil.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Sony, artık çok daha fazla birinci parti PlayStation oyununu PC’de göreceğimizi duyurdu
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    Sony, 2020 yılı şirket raporunda PlayStation sahibi olmayan PC kullanıcılarını sevindirecek bir açıklamaya yer verdi. Horizon Zero Dawn ve Predator: Hunting Grounds gibi Sony Interactive Entertainment (SIE) çatısı altında çıkan birinci parti yapımları PC oyuncularının deneyimine açan şirket, SIE’nin geliştirdiği çok daha fazla birinci parti oyunu bilgisayarlarda göreceğimizi söyledi.

    “Birinci parti oyun kataloğumuzu PC platformuna da getirme konusunu inceleyeceğiz” ifadelerinin yer aldığı raporda, Sony’nin kısa sürede daha fazla kâr elde etmek istediği anlaşılıyor. Ancak şirketin böyle bir değişikliğe gitmek istemesinin tek maksadı daha fazla parayı hemen kazanmak değil.

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    Ayrıca Bkz. "AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu"

    Şirket, çevrimiçi PC oyunları ve sektörün diğer oyuncuları ile yapılan mücadelenin daha da sertleşeceğini ifade ettiği raporda oyunlara para ödeyen belli bir grubun PC’yi tercih ettiğini ve bu kitlenin bu platformda kalacağını öngörmüş. Bu adım pek tabi, Microsoft’un Game Pass abonelik sistemiyle mücadele etmek için de atılmış olabilir.

    Hangi oyunların geleceği henüz belli değil

    Bu aşamada, hangi PlayStation oyunlarının PC’ye geleceği ise belli değil. Ancak birçoğumuzun aklına gelen oyunlar ise sanırız God of War, Uncharted ve The Last of Us gibi PS4’e özel yapımlar.  PlayStation’u muadillerine kıyasla çok daha cazip kılan birinci parti oyunların PC platformuna aynı anda gelmesi ise pek muhtemel görünmüyor. Bunun yerine PC oyuncuları, PlayStation’ın artık eskimiş diyebileceğimiz özel oyunlarına ulaşacak.

    Sony, artık çok daha fazla birinci parti PlayStation oyununu PC’de göreceğimizi duyurdu
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    Bu durumun Sony’nin birinci parti oyunlarına özel olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Zira PS4’e özel ancak üçüncü parti geliştiricilerin elinden çıkan oyunlar, PC’ye görece daha erken çıkabiliyor. Örneğin Death Stranding, Horizon Zero Dawn’a kıyasla çok daha erken PC platformuna adım atmıştı. 8 Kasım 2019’da PS4’e çıkan Death Stranding, 8 ay sonra ise PC platformu için yayınlanmıştı.

    Sene başında ise The Last of Us 2’nin geliştiricisi Naughty Dog, DirectX 12, Vulkan API ve Nvidia GPU’larında uzman bir programcı ilanı vermişti. O dönem ortaya çıkan bu bilgi, The Last of Us 2’nin PC portu üzerinde de çalışılıyor olabileceği söylentilerine neden olmuştu. Zira mevcut ve gelecek nesil konsollar, AMD mimarisi üzerinde yükseliyordu. Ancak o tarihten bugüne kadar geçen sürede yeni bir gelişme yaşanmadı.



    Kaynakça https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/sony-officially-confirms-its-intention-to-bring-more-first-party-playstation-games-to-the-pc/ https://www.thesixthaxis.com/2020/08/29/sony-will-continue-to-explore-bringing-first-party-playstation-games-to-pc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    zero fear 3 sa. en beğenilen
    Adamın biri PS'ye o kadar para veriyorum sadece benim oynamam lazım demiş. Şu tavıra bakar mısın ya Şimdi çatla hatta kudur bakalım exc rüyası bitti
    Adamın biri PS'ye o kadar para veriyorum sadece benim oynamam lazım demiş. Şu tavıra bakar mısın ya [resim] Şimdi çatla hatta kudur bakalım exc rüyası bitti
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    Yanıtla +10
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    rtsbora (rts bora) 4 sa.
    Bu durumu eleştirenlerin mantıklı bir açıklaması var mı? Türkiye gibi konsolun ve oyunların pahalı olduğu bir ülkede PS oyunlarının PC'ye gelmesi oyuncular için bir nimettir. Hele ki PS5 fiyatının 7-8 bin lira, exclusive oyunlarının da 500 lira olacağını düşünürsek...
    Bu durumu eleştirenlerin mantıklı bir açıklaması var mı? Türkiye gibi konsolun ve oyunların pahalı olduğu bir ülkede PS oyunlarının PC'ye gelmesi oyuncular için...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Batuhangover01 4 sa. addidas_85
    Niye sıksın? Adamlar konsoldan kazanmıyor. İçerikten kazanıyor. Sony studiosu global yapmak istiyorlar demek ki
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tek suçu kopya çekmek (Alp Al) 3 sa. (düzenlendi)
    Ya ben anlamıyorum özel oyunlar zaten çıktığı gibi gelmiyor kaç sene geçince geliyor. Ama şu PlayStationa o kadar para veriyoruz kimse oynamasın mantığını anlamıyorum sanki oyun bedava. Ayrıca herkes istediğini alsın istediği yerde oynasın niye insanlar bunu tartışıyor hala anlayamadım. Ps4üm var ama last of us olsun spiderman olsun herkesin oynayıp eğlenmesini isterim. Yani biri spiderman oynayamayınca bundan keyif alma mantığını çözemedim. Sanırım insanın doğası bu ben merkezli olmak.
    Yanıtla +3
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 sa.
    Daha önce de yazmıştım. Artık tüm oyunlar tüm platformlara çıkabilmeli. Neticede maddi imkan ve/veya kişisel tercihlere göre insanlar PC, Xbox ya da PS alıp istediği oyunu oynayabilmeli.

    Ayrıca hali hazırda konsolların sanal dükkânları var. Bir taraftan konsol diğer taraftan da PC için oyun satabilirler. Aynı zamanda Steam'in de karşısında güzel alternatifler doğar.
    Yanıtla +1
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    zero fear 3 sa. en beğenilen
    Adamın biri PS'ye o kadar para veriyorum sadece benim oynamam lazım demiş. Şu tavıra bakar mısın ya Şimdi çatla hatta kudur bakalım exc rüyası bitti
    Yanıtla +10
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 4 sa. (düzenlendi)
    Xbox da exclusive oyun yok diyenlerin sesini duyar gibiyim :)
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    Soner_o7 (Soner Engin) 4 sa.
    Bloodborne gel artık
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    Altyazar (yusuf ) 4 sa.
    tlou2 pc'ye cikacak dedigimde fanboylar agliyordu, iste bu sony afferin
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    Bukullanıcıadıuygunmu (Talha Şimşek) 4 sa.
    Fanboy arkadaşlar korkmayın ps5 oyunlarını getir(e)meyecekler zaten. Ps4 te de bloodborne shadow of colossus gibi oyunlarla devam ederler diye düşünüyorum getirmeye. God of War last of us gelse bile yakın zamanda olmaz muhtemelen.
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    Kendomen (Enes ) 4 sa.
    Last of Us gelsin başka bir şey istemem.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa.
    Kaç tane konsolcu ama bizim exclusivelerimiz var diyordu, artık onu da diyemeyecekler. Artık yeni nesil bile olsa pc'nin epey gerisinden çıkacak gibi görünüyor. (rtx 2060'a eşit olarak açıklandı) Bir ara upgrade edilebilir mi yapsak diye tartışıldı zira sürekli gelişen pc pazarı karşısında çok uzun seneler çok zayıf kalınıyordu. Bakalım ne olacak. Bence bitse konsol olayı da oyun dünyasının önü açılsa daha iyi. 2060 gücünde konsol çıkacak ama 2 sene daha ps4'ün pazar payından faydalanabilmek adına eski nesil kalitesinde oyunlar çıkmaya devam edecek.
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    rtsbora (rts bora) 4 sa.
    Bu durumu eleştirenlerin mantıklı bir açıklaması var mı? Türkiye gibi konsolun ve oyunların pahalı olduğu bir ülkede PS oyunlarının PC'ye gelmesi oyuncular için bir nimettir. Hele ki PS5 fiyatının 7-8 bin lira, exclusive oyunlarının da 500 lira olacağını düşünürsek...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    KrallŞaplakçı (Kral Şaplakçı) 4 sa. rtsbora
    Var ps5 te oynamak istiyorum. O kadar para verdiğim konsola özel oyun görmek istiyorum. Oyunu benim için en iyi şekilde optimize etmesini sorunsuz çıkması istiyorum. Hepsini yapmayı başardı diyelim başka platform oyuncusuna zaman harcayıp onu mutlu edeceğine ona gerçekten değer veren ps kullanıcılarına yeni oyunlar için iş başı yapmasını isterim anlatabildim mi :) ??? Sevgimin karşılığını sonuna kadar almak istiyorum.
    Tabi illaki başka platformlarda çıkmak istiyorsa engelemem engeliyememde zaten. Sadece dürüst olması bana herşeyi tüm çıplaklığıyla açıklaması lazım . Hangi oyun ne ne zaman ???
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    811 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, playstation 4 ve Yazılım
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