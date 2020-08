Sony, artık çok daha fazla birinci parti PlayStation oyununu PC’de göreceğimizi duyurdu

Tam Boyutta Gör

Sony, 2020 yılı şirket raporunda PlayStation sahibi olmayan PC kullanıcılarını sevindirecek bir açıklamaya yer verdi. Horizon Zero Dawn ve Predator: Hunting Grounds gibi Sony Interactive Entertainment (SIE) çatısı altında çıkan birinci parti yapımları PC oyuncularının deneyimine açan şirket, SIE’nin geliştirdiği çok daha fazla birinci parti oyunu bilgisayarlarda göreceğimizi söyledi.

“Birinci parti oyun kataloğumuzu PC platformuna da getirme konusunu inceleyeceğiz” ifadelerinin yer aldığı raporda, Sony’nin kısa sürede daha fazla kâr elde etmek istediği anlaşılıyor. Ancak şirketin böyle bir değişikliğe gitmek istemesinin tek maksadı daha fazla parayı hemen kazanmak değil.

Şirket, çevrimiçi PC oyunları ve sektörün diğer oyuncuları ile yapılan mücadelenin daha da sertleşeceğini ifade ettiği raporda oyunlara para ödeyen belli bir grubun PC’yi tercih ettiğini ve bu kitlenin bu platformda kalacağını öngörmüş. Bu adım pek tabi, Microsoft’un Game Pass abonelik sistemiyle mücadele etmek için de atılmış olabilir.

Hangi oyunların geleceği henüz belli değil

Bu aşamada, hangi PlayStation oyunlarının PC’ye geleceği ise belli değil. Ancak birçoğumuzun aklına gelen oyunlar ise sanırız God of War, Uncharted ve The Last of Us gibi PS4’e özel yapımlar. PlayStation’u muadillerine kıyasla çok daha cazip kılan birinci parti oyunların PC platformuna aynı anda gelmesi ise pek muhtemel görünmüyor. Bunun yerine PC oyuncuları, PlayStation’ın artık eskimiş diyebileceğimiz özel oyunlarına ulaşacak.

Bu durumun Sony’nin birinci parti oyunlarına özel olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Zira PS4’e özel ancak üçüncü parti geliştiricilerin elinden çıkan oyunlar, PC’ye görece daha erken çıkabiliyor. Örneğin Death Stranding, Horizon Zero Dawn’a kıyasla çok daha erken PC platformuna adım atmıştı. 8 Kasım 2019’da PS4’e çıkan Death Stranding, 8 ay sonra ise PC platformu için yayınlanmıştı.

Sene başında ise The Last of Us 2’nin geliştiricisi Naughty Dog, DirectX 12, Vulkan API ve Nvidia GPU’larında uzman bir programcı ilanı vermişti. O dönem ortaya çıkan bu bilgi, The Last of Us 2’nin PC portu üzerinde de çalışılıyor olabileceği söylentilerine neden olmuştu. Zira mevcut ve gelecek nesil konsollar, AMD mimarisi üzerinde yükseliyordu. Ancak o tarihten bugüne kadar geçen sürede yeni bir gelişme yaşanmadı.

