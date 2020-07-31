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    Sony BRAVIA televizyonlar PS5 için hazır

    Yeni konsolunu yıl sonunda piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, ekosistemini de hazırlamaya başladı. Belirli Sony BRAVIA televizyonlar düşük gecikme süresi ve yüksek tazeleme hızı sunacak.
    1 gün
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    Televiz...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony BRAVIA televizyonlar PS5 için hazır
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    Yeni nesil konsolların çıkış tarihi yaklaşırken üreticiler ekosistemdeki tüm silahlarını devreye sokuyor. Sony sahibi olduğu BRAVIA televizyon modellerini en iyi PS5 deneyimi sunacak şekilde optimize ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni nesil PlayStation konsolu 2020 sonlarında hazır olacak

    Sony BRAVIA ve PS5 ortaklığı

    Şimdilik televizyon üzerinden bulut oyun akışlarına dair bir açıklama yok ancak Sony daha çok düşük gecikme, yüksek çözünürlük, kontrolcü desteği odağında televizyonlarını optimize ediyor. Belirli modeller PS5 konsolu için en optimize ayarları sunacak.

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    Ready for PlayStation 5 tanımlamasını kullanacak olan televizyonlardan birisi Sony BRAVIA XH90 oldu. 4K HDR ekranlı televizyon 7.2 ms gecikme süresi ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Sony BRAVIA ZH8 ise 8K çözünürlüğe sahip. 4K 120Hz ve 7.2ms gecikme süresi yine mevcut.

    Ready for PlayStation 5 televizyonlar gecikmeyi otomatik olarak düşürecek BRAVIA Oyun Modu’na da sahip. BRAVIA Oyun Modu sayesinde kullanıcılar hem TV’yi hem de PS5’i DualSense kablosuz kumanda ile uyku modundan çıkarabilecek ve aynı zamanda PS5’lerini yalnızca TV kumandasını kullanarak kolaylıkla kontrol edebilecekler.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 gün en beğenilen
    Vallaha adamlar yapıyor, adamlar alıyor, adamlar yaşıyor ! Biz ciğere bakar gibi bakıyoruz.
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    sinmeister 1 gün
    Biz hazır değiliz ama.
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    WaBoSe (Erhan Ü) 1 gün
    Peki biz buna hazirmiyiz🙂Haberin icerigini bile okumadim
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    bu çok güzel bir şey olacak.
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    MrCaner (Caner Karadağ) 1 gün
    En kötü 20 bin lira hem ps5 hem bu TV o yüzden boşa haberi okumaya gerek yok. Adamların 1.500 dolara aldığı şeyi biz 20 bin liraya alıcaz. Uçuyoruz resmen yav
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    byvolcan (volkan ) 1 gün MrCaner
    aynen 55" xh90 ve ps5 20bin lira tutardiğer model 8k olan zh8 ise 6000$ yurtdışı fiyatitürkiye fiyati 50bin civari olur. uçuk rakamlar
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    sony tv üretmeye devam ediyormuydu şaşırdım:)
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    Nefeskesen1453 1 gün
    Tuzak... Sony xh90 turkıyede bıle 1 aydır satılıyor. Sankı yenı cıkacakmış gıbı yenı duyurdular. Çunku satılmıyor. Sonynyn en dusuk ıslemcısı X1HDR processor var.. 4k 120 fps oyun oynamak ıstıyorsanız 2*2080ti ekran kartı lazım :D sony 120 fps dıyor ama 1080 pde olduugnu soylemıyor.. Sonynın 2020 oledlerı Ps5e hazır değil ama bu xh90 denen tvmı hazır :D Assasıns creedd valhalla Xbox gıbı guclu bı makınede bıle 4k 30 çalışacak duyurdular. Ps5 için Dirt 5 ilk duyurulan 120 fps oyun.. Amaaa 1080 pde .. Ve 1080 p 120 fps ıcınde 2.1 hdmıa ya gerek yok. .D 4k 120 fps oyun ancak ve ancak 2 dk en dandık platform oyunları oda belkiii.. 4k 60 fps de AAA oyun bıle zor gıbı. Tahmınım oyunlarda seçenek olacak. 4k 60 yada 1080 120 fps gıbı. seç oyna. Fakat değişmeycek gercek 2.1 hdmya gerek yok bu nesıl ıcın... 10 bin tl ye en düşük işlemcılı sony tv almak ve tuzaga düşmek .. güzel iş
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    monacomen 1 gün
    Şurada yeni çıkacak 2020 model Sony televizyonu, yeni çıkacak PS5 oyun konsolunu alamıyoruz diyenlere üzülüyorum, sanki her çıkan yeni ve pahalı ürünü alamazlar ise kronik depresyona girecekler. 2020 Land Rover da çıktı ama alamıyorsun niye acaba? Kardeş siz iyi misiniz? Hem fakir ülkeyiz, asgari ücret şu kadar eve ekmek götüremiyoruz işsiziz diyorsunuz hem de son çıkan en pahalı konsolu TV'yi istiyorsunuz? Afedersiniz ama hasta mısınız. Sizin telefonlarınız tabletleriniz kaç model, her sene mi değiştiriyorsunuz, vallahi bravo o zaman. Hem zengin olup hem ağlamak da ne bileyim, tedavisi zor arıza.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    oblyss (erhan aslan) 1 gün monacomen
    Asil sorulmasi gereken biz niye fakiriz ulkeyiz
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    Innerpeace 1 gün
    Bu ikisi için kredi borcuna girmek lazım, sonra öde babam öde... Başka türlü imkansız. Bakıp iç geçirmekle yetineceğiz maalesef.
    Yanıtla +2
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    WaBoSe (Erhan Ü) 1 gün
    Peki biz buna hazirmiyiz🙂Haberin icerigini bile okumadim
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    sinmeister 1 gün
    Biz hazır değiliz ama.
    Yanıtla +9
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 gün en beğenilen
    Vallaha adamlar yapıyor, adamlar alıyor, adamlar yaşıyor ! Biz ciğere bakar gibi bakıyoruz.
    Yanıtla +22
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