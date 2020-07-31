Sony BRAVIA televizyonlar PS5 için hazır

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Yeni nesil konsolların çıkış tarihi yaklaşırken üreticiler ekosistemdeki tüm silahlarını devreye sokuyor. Sony sahibi olduğu BRAVIA televizyon modellerini en iyi PS5 deneyimi sunacak şekilde optimize ediyor.

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Şimdilik televizyon üzerinden bulut oyun akışlarına dair bir açıklama yok ancak Sony daha çok düşük gecikme, yüksek çözünürlük, kontrolcü desteği odağında televizyonlarını optimize ediyor. Belirli modeller PS5 konsolu için en optimize ayarları sunacak.

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Ready for PlayStation 5 tanımlamasını kullanacak olan televizyonlardan birisi Sony BRAVIA XH90 oldu. 4K HDR ekranlı televizyon 7.2 ms gecikme süresi ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Sony BRAVIA ZH8 ise 8K çözünürlüğe sahip. 4K 120Hz ve 7.2ms gecikme süresi yine mevcut.

Ready for PlayStation 5 televizyonlar gecikmeyi otomatik olarak düşürecek BRAVIA Oyun Modu’na da sahip. BRAVIA Oyun Modu sayesinde kullanıcılar hem TV’yi hem de PS5’i DualSense kablosuz kumanda ile uyku modundan çıkarabilecek ve aynı zamanda PS5’lerini yalnızca TV kumandasını kullanarak kolaylıkla kontrol edebilecekler.

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