Sony LinkBuds Fit yüksek ses kalitesi ve güçlü gürültü engelleme sunuyor

Sony LinkBuds Fit özellikleri ve fiyatı
Sony LinkBuds Fit tam kablosuz kulaklık modeli 11mm sürücüler ile geliyor. Integrated Processor V2 işlemcisi sayesinde en iyi ses kalitesi elde edilirken LDAC ve LC3 kodeklerine destek sunuluyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile birden fazla cihaza aynı anda bağlanırken her parça da ayrı ayrı telefona bağlanabiliyor.
Kulaklık güçlü bir gürültü engelleme yaparken çevre seslerini de belirli bir oranda duymanızı sağlıyor. Sesli kontrol yanında şakak kemiğinize tıklayarak da kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Cihaz AANC kapalı iken 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Sony LinkBuds Fit tam kablosuz kulaklık modeli 200$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.