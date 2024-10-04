Sony LinkBuds Fit yüksek ses kalitesi ve güçlü gürültü engelleme sunuyor

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Tam Boyutta Gör Sony LinkBuds Fit tam kablosuz kulaklık modeli piyasadaki rakiplerine benzer özellikler sunarken firmanın kendi ses yongası ile farklılaşıyor. Ne var ki bu farklılaşma fiyat tarafında da önemli bir artışa neden oluyor.

Sony LinkBuds Fit özellikleri ve fiyatı

Sony LinkBuds Fit tam kablosuz kulaklık modeli 11mm sürücüler ile geliyor. Integrated Processor V2 işlemcisi sayesinde en iyi ses kalitesi elde edilirken LDAC ve LC3 kodeklerine destek sunuluyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile birden fazla cihaza aynı anda bağlanırken her parça da ayrı ayrı telefona bağlanabiliyor.

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Kulaklık güçlü bir gürültü engelleme yaparken çevre seslerini de belirli bir oranda duymanızı sağlıyor. Sesli kontrol yanında şakak kemiğinize tıklayarak da kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Cihaz AANC kapalı iken 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Sony LinkBuds Fit tam kablosuz kulaklık modeli 200$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Sony LinkBuds Fit tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı