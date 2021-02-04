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    Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor"

    Sony'nin bulunamayan yeni nesil konsolu PlayStaiton 5'in stokları ile ilgili Sony CFO'su Hiroki Totoki'den açıklama geldi: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor."
    04 Şubat 2021, 18:30 (Güncellendi, 05 Şubat, 00:27)
    5,9b
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    21
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony CFO'su:
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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki siparişe açıldığından bu yana stok sıkıntısı çekiyor ve belirli sayıda insanlar alabiliyor. Geçtiğimiz günlerde de Sony CFO'su Hiroki Totoki, durum ile ilgili bir açıklamada bulundu.

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    Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'in 2020 yılı içerisinde 4.5 milyon adet sattığı açıklandı. Bu sayı aslında Sony'nin 2020 yılı için ayırdığı stokla da aşağı yukarı aynı. Çünkü 2020'de tüm PlayStation 5'ler satıldı ve hiçbir şey kalmadı. 2021 yılının ilk yarısının da stok açısından sıkıntılı geçeceği söylenmişti. 

    Geçtiğimiz günlerde de Sony CFO'su Hiroki Totoki bu stok hakkında konuştu. Totoki, "PS5 üretimini arttırmak istiyoruz ancak yarı iletkenler ve diğer bileşenlerin yetersizliği nedeniyle bu bizim için zor bir durum." dedi. Şu şekilde devam etti: "Müşterilerimizden gelen yüksek talebi ne yazık ki tam olarak karşılayamadık. PlayStation 5 bekleyen müşterilerimize PlayStation 5 gönderebilmek için elimizden geleni yapıyoruz."

    Totoki son olarak 2021 mali yılında oyunculara en az 14.8 milyon adet PlayStation 5 daha sunmaya çalışacaklarını söyledi. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir başka haberde de Sony'nin 2021 yılının sonuna kadar toplamda 18 milyon adet konsol satmayı hedeflediği söylenmişti. 



    https://www.vg247.com/2021/02/04/ps5-semiconductor-shortages-difficult-stock/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Venomstr 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Kerim5100
    Yurt dışındaki fiyatlar standart ve hep aynı. Zam sadece Türkiye’de oluyor.
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    Venomstr 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    Hayır, konsol fiyatları standarttır. Değişmez.
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    BoranFowler (Boran Güler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lanet olası al-satçıların stokların hızlıca tükenmesinde payı olduğunu unutmayalım.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Acele etmeye ne gerek var? Bir süre daha oyunlar Ps4 için çıkmaya devam edecektir. Çıkmamaya başlayınca muhtemelen stok sorunu kalmayacak talep-arz zaten dengelenecektir.



    Fakat bu durum Sony’e çok eksi yazdı.
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    OldGamers86 (Ali ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Almayın, bekleyin. Bırakın yok satsın, zaten karaborsacının elinde 9lan yok hükmündedir.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konsol fiyatlarına zam gelecek diyen arkadaşlara sesleniyorum.

    Adamlar zaten zararına makina satıyor Sony ve Xbox in amaci konsoldan para kazanmak değil arkadaşlar. Ellerinde yeterli güçleri olsa bedava bile veirirler. Parayı plus ve Gold üyelikten kazanıyorlar milyar dolar gelirleri var makina asla pahalanmaz. 8 sene sora yeni fiyat şöyle olacak cd sürümler tamamen kalkacak 500 dolar yada eurodan digital sürüm çıkar bu böyle arkadaşlar biraz bakış açınızı degistirin
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bazı sitelerde bugün satışa sunulup tükendiği yazıyor yalan gerçek bilemem
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    D darkiot 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony hemen üretimi arttır biz günlük yaşayan ülkeyiz. Yarın dolar uçabilir vergi artabilir. Ürettiklerinizi direkt Türkiyeye gönderin :)
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    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu şekilde ciddi anlamda ilgi çektiler.

    Pandemi + bitcoin (PC alamayınca)de işin içine girince talep patlaması yaşandı.
    Yanıtla +2
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada çok büyük bir yarı iletken silikon tabaka işleme sıkıntısı var. TSMC çok ilerledi ama bu onları tekel konumuna getirdi. Samsung onlar kadar iyi çipler üretemiyor ve intel de zaten bayağı geride kaldı. Seneye tekrar i3 gibi işlemcileri i7 fiyatına 250-300$ dan alırsak şaşma...
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    A Ahmetoyunbros 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    Samsung daha çok kendine ürettiği için TSMC'ye rakip olma gibi gayesi olduğunu düşünmüyorum ama daha çok yatırım yapsa ya NVIDIA yada AMD, Samsung'a kayarsa üretimini iyi olur piyasa rahatlar.
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    L LINEBACKER 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    i3 işlemciler intel tarafından tarihi boyunca ne zaman 250-300 dolardan satılmış bir tane örnek gösterebilirmisin
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Meali: Karaborsada iyi gidiyor stoklar düzelince fiyatına zam yapıp satarız :D
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    Venomstr 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    Yurt dışındaki fiyatlar standart ve hep aynı. Zam sadece Türkiye’de oluyor.
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stok yoksa almam olur biter, karaborsacılara para hayatta bayılmam
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    Patren 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bilerek az stok yapıyorlar algı yapmak için.
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