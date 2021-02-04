Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor"

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki siparişe açıldığından bu yana stok sıkıntısı çekiyor ve belirli sayıda insanlar alabiliyor. Geçtiğimiz günlerde de Sony CFO'su Hiroki Totoki, durum ile ilgili bir açıklamada bulundu.İlginizi Çekebilir İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri
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Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'in 2020 yılı içerisinde 4.5 milyon adet sattığı açıklandı. Bu sayı aslında Sony'nin 2020 yılı için ayırdığı stokla da aşağı yukarı aynı. Çünkü 2020'de tüm PlayStation 5'ler satıldı ve hiçbir şey kalmadı. 2021 yılının ilk yarısının da stok açısından sıkıntılı geçeceği söylenmişti.
Geçtiğimiz günlerde de Sony CFO'su Hiroki Totoki bu stok hakkında konuştu. Totoki, "PS5 üretimini arttırmak istiyoruz ancak yarı iletkenler ve diğer bileşenlerin yetersizliği nedeniyle bu bizim için zor bir durum." dedi. Şu şekilde devam etti: "Müşterilerimizden gelen yüksek talebi ne yazık ki tam olarak karşılayamadık. PlayStation 5 bekleyen müşterilerimize PlayStation 5 gönderebilmek için elimizden geleni yapıyoruz."
Totoki son olarak 2021 mali yılında oyunculara en az 14.8 milyon adet PlayStation 5 daha sunmaya çalışacaklarını söyledi. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir başka haberde de Sony'nin 2021 yılının sonuna kadar toplamda 18 milyon adet konsol satmayı hedeflediği söylenmişti.
https://www.vg247.com/2021/02/04/ps5-semiconductor-shortages-difficult-stock/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fakat bu durum Sony’e çok eksi yazdı.
Adamlar zaten zararına makina satıyor Sony ve Xbox in amaci konsoldan para kazanmak değil arkadaşlar. Ellerinde yeterli güçleri olsa bedava bile veirirler. Parayı plus ve Gold üyelikten kazanıyorlar milyar dolar gelirleri var makina asla pahalanmaz. 8 sene sora yeni fiyat şöyle olacak cd sürümler tamamen kalkacak 500 dolar yada eurodan digital sürüm çıkar bu böyle arkadaşlar biraz bakış açınızı degistirin
Pandemi + bitcoin (PC alamayınca)de işin içine girince talep patlaması yaşandı.
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