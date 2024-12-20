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    Sony'de yüzler gülüyor: Sensör satışları ikiye katladı

    Akıllı telefon pazarındaki düşüşe rağmen mobil sensör pazarı yükselişini sürdürüyor. Pazarın en büyük üreticilerinden Sony, yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
    Sony'de yüzler gülüyor: Sensör satışları ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyası, son yıllarda büyük bir gelişim içerisinde ve geliştirilen özelliklerin en başında kameralar yer alıyor. Şimdi bu alanda başı çeken Sony'den dikkat çeken bir duyuru paylaşıldı. Sony Semiconductor Manufacturing'den sorumlu Yoshihiro Yamaguchi, bugüne kadar kaç adet kamera sensörü satıldığını açıkladı.

    Son 5 yılda 10 milyar sensör satıldı

    Yoshihiro Yamaguchi tarafından yapılan açıklamaya göre Sony'nin kamera sensörü satışları, 20 milyarlık bir rakamı geride bıraktı. 2019 ila 2024 yılları arasındaki satışlar ise 10 milyar olarak kayıtlara geçti ve bu da son 5 yılda ikiye katladığını gösteriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu artışın arkasında kuşkusuz akıllı telefonlar bulunuyor. Günümüzde birden fazla kamera kullanımı, görüntü sensörü talebini de artırmış durumda.

    Hatırlayacak olursak 2016-2017 yıllarında çift kameralı telefonlar yaygınlaşırken, günümüzde dört kameraya sahip modeller artık standart hale geldi. Ayrıca Sony'nin görüntü sensörleri, sadece akıllı telefonlar değil, aynı zamanda araç içi cihazlar, akıllı fabrikalar, akıllı bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) gibi kurumsal pazara da hizmet veriyor.

    TechInsights Sensor Semiconductor Channel verilerine göre, 2023 yılında akıllı telefon görüntü sensörü (CIS) pazarının boyutu 14 milyar doları aşarak istikrarlı bir büyüme kaydetti. Sony ise, bu pazarda lider konumunu korumaya devam ediyor. En büyük rakibi Samsung ise, güncel verilere göre %20'lik bir paya sahip.

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