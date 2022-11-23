Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının başarılı isimlerinden Sony, COVID-19 nedeniyle günümüzde duraklatılan China Hero oyun geliştirme programını yeniden başlatmayı planlıyor. Yürütülen iki sezonun ardından yeniden hayata geçirilecek proje, Çinli video oyun geliştiricilerine daha fazla kaynak verilmesini sağlayacak.

Çin'den daha fazla oyun gelecek

Routers tarafından bildirilenlere göre Sony, Microsoft ve diğer rakiplerine karşı Çin’de yürütülen China Hero oyun geliştirme programını genişletmeyi planlıyor. Sony'nin Çin oyun prodüksiyonu direktörü Bao Bo, şirketin her oyun için 1 milyon yuan'dan fazla (yaklaşık 140.080 dolar) yatırım yapacağını ve her büyüklükteki geliştirme ekibine destek sunacağını söyledi. Böylece Çin kanadından gelecek oyun sayısının önümüzdeki dönem içerisinde daha da artacağını söyleyebiliriz.

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Hatırlamak gerekirse ilk turu 2017, ikincisi ise 2019 yılında düzenlenen China Hero projesi kapsamında şimdiye kadar 17 oyuna destek verilmişti. Bununla birlikte Sony, ikinci sezonun öne çıkan adaylarından aksiyon RPG yapımı Lost Soul Aside ve çok oyunculu üçüncü şahıs nişancı oyunu Convallia'ı yakında paylaşmayı planlıyor.

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Sony'den Çinli oyun geliştiricilerine dev yatırım