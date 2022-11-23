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    Sony'den Çinli oyun geliştiricilerine dev yatırım

    Günümüzde Game Pass sistemine yeni oyunlar eklemeyi sürdüren Microsoft'a Sony'den yanıt geliyor. Oyun devi, China Hero oyun geliştirme programı kapsamında büyük bir yatırım gerçekleştirecek.
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    Sony'den Çinli oyun geliştiricilerine dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının başarılı isimlerinden Sony, COVID-19 nedeniyle günümüzde duraklatılan China Hero oyun geliştirme programını yeniden başlatmayı planlıyor. Yürütülen iki sezonun ardından yeniden hayata geçirilecek proje, Çinli video oyun geliştiricilerine daha fazla kaynak verilmesini sağlayacak.

    Çin'den daha fazla oyun gelecek

    Routers tarafından bildirilenlere göre Sony, Microsoft ve diğer rakiplerine karşı Çin’de yürütülen China Hero oyun geliştirme programını genişletmeyi planlıyor. Sony'nin Çin oyun prodüksiyonu direktörü Bao Bo, şirketin her oyun için 1 milyon yuan'dan fazla (yaklaşık 140.080 dolar) yatırım yapacağını ve her büyüklükteki geliştirme ekibine destek sunacağını söyledi. Böylece Çin kanadından gelecek oyun sayısının önümüzdeki dönem içerisinde daha da artacağını söyleyebiliriz.

    Hatırlamak gerekirse ilk turu 2017, ikincisi ise 2019 yılında düzenlenen China Hero projesi kapsamında şimdiye kadar 17 oyuna destek verilmişti. Bununla birlikte Sony, ikinci sezonun öne çıkan adaylarından aksiyon RPG yapımı Lost Soul Aside ve çok oyunculu üçüncü şahıs nişancı oyunu Convallia'ı yakında paylaşmayı planlıyor.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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