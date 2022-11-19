Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Call of Duty'nin Xbox Game Pass'e ekleneceğini onayladı

    Xbox CEO’su Phil Spencer, Activision Blizzard anlaşması ve Call of Duty'nin geleceği hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Microsoft, sevilen yapımı gelecekte Xbox Game Pass'e eklemeyi planlıyor.
    6
    Microsoft, Call of Duty'nin Xbox Game Pass'e geleceğini onayladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda oyun dünyasında büyük bir yatırıma imza atarak Activision Blizzard’ı satın alan Microsoft, Sony cephesinden gelen ciddi eleştirilere maruz kaldı. Bugün Xbox CEO’su Phil Spencer, yeni anlaşma ve Call of Duty’nin geleceği hakkında yeni bilgiler paylaştı.

    Oyunlar Game Pass sistemine eklenecek

    Bildirilenlere göre The Verge's Decoder ile yapılan röportajda Phil Spencer, ''Call of Duty'nin Playstation platformunda kalması konusunda kararlıyız. İnsanlar bundan endişe ediyor. Bu oyunları Game Pass’e eklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu sayede insanlara bu oyunları nasıl oynamak istedikleri konusunda daha fazla seçenek sunacağız’’ açıklamasında bulundu.

    Ayrıca anlaşmanın sonuçlanması halinde, Call of Duty'nin Playstation varlığı için herhangi bir Game Pass zorunluluğu taşımayacağını belirten Spencer, Sony ile daha uzun vadeli bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu ancak "sonsuza kadar" yazan bir sözleşme fikrinin biraz aptalca olduğunu söyledi. 

    Bir önceki düzenleme, Call of Duty'nin 2027 yılına kadar Playstation cephesinde kalacağını garanti ediyordu. Ancak Microsoft, Call of Duty'nin kaldırılmaması ve Sony'nin endişeleri sebebiyle yeni bir sözleşmeye açık görünüyor. Günümüzde Activision Blizzard anlaşması, birçok ülkede yer alan düzenleyici kurumlar tarafından incelenmeye devam ediyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız