Microsoft, Call of Duty'nin Xbox Game Pass'e ekleneceğini onayladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda oyun dünyasında büyük bir yatırıma imza atarak Activision Blizzard’ı satın alan Microsoft, Sony cephesinden gelen ciddi eleştirilere maruz kaldı. Bugün Xbox CEO’su Phil Spencer, yeni anlaşma ve Call of Duty’nin geleceği hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Oyunlar Game Pass sistemine eklenecek

Bildirilenlere göre The Verge's Decoder ile yapılan röportajda Phil Spencer, ''Call of Duty'nin Playstation platformunda kalması konusunda kararlıyız. İnsanlar bundan endişe ediyor. Bu oyunları Game Pass’e eklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu sayede insanlara bu oyunları nasıl oynamak istedikleri konusunda daha fazla seçenek sunacağız’’ açıklamasında bulundu.

Ayrıca anlaşmanın sonuçlanması halinde, Call of Duty'nin Playstation varlığı için herhangi bir Game Pass zorunluluğu taşımayacağını belirten Spencer, Sony ile daha uzun vadeli bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu ancak "sonsuza kadar" yazan bir sözleşme fikrinin biraz aptalca olduğunu söyledi.

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Bir önceki düzenleme, Call of Duty'nin 2027 yılına kadar Playstation cephesinde kalacağını garanti ediyordu. Ancak Microsoft, Call of Duty'nin kaldırılmaması ve Sony'nin endişeleri sebebiyle yeni bir sözleşmeye açık görünüyor. Günümüzde Activision Blizzard anlaşması, birçok ülkede yer alan düzenleyici kurumlar tarafından incelenmeye devam ediyor.

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Microsoft, Call of Duty'nin Xbox Game Pass'e geleceğini onayladı