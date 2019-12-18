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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony’den DualShock 4 için aksesuar dopingi geldi

    Yeni nesil konsol haberlerinin gündemi meşgul ettiği bir dönemde Sony, PlayStation 4 kontrolcüsü DualShock 4 için bir aksesuar tanıttı. Yeni eklenti, kontrolcüye programlanabilir 2 arka tuş ekliyor.
    44 dk. (Son Güncelleme: 30 dk.)
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    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Sony’den DualShock 4 için aksesuar dopingi geldi
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    Sony yeni nesil konsolu PlayStation 5’e yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bu günlerde, PlayStation4’e verdiği desteğe de devam ettiğini gösteren bir duyuruya imza attı. Şirket piyasaya sürülüşünün ardından 6 yıl geçen konsolun kontrolcüsüne yönelik yeni bir aksesuar tanıttı.

    Sirketin DualShock 4 Arka Tuş Eklentisi (DualShock 4 Back Button Attachment) adıyla tanıttığı ürün, kontrolcünün arkasında  kendine yer buluyor. Üzerindeki iki adet tuş sayesinde kontrolcünün ön yüzü ve tetik tuşlarıyla gerçekleştirilen 16 potansiyel eylemden ikisinin atanabildiği aksesuarda, ayrıca bir OLED ekran da bulunuyor.

    Sony’den DualShock 4 için aksesuar dopingi geldi

    Cihaz, oyun keyfinize göre yeni tuşlara atanacak görevler için 3 adet farklı profil oluşturmanıza da imkân tanıyor.  OLED ekran üzerinde gerçek zamanlı gösterilen tuş bilgileri ve oluşturulan profiller arasındaki geçiş ise ekran üzerine çift tıklayarak yapılabilecek. Tüm bunlara ilave olarak 3.5 mm’lik kulaklık girişinin korunduğu eklenti, etrafı rahatsız etmeden ya da çevre gürültüsünden izole bir şekilde oyun oynamaya devam etmenizi sağlayacak. Sony, aksesuarın PlayStation 5 uyumluluğu ile ilgili bir açıklama ise yapmamış.

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    Kullanıcılara yüksek performanslı, konforlu ve çok yönlü bir deneyim vadeden cihaz, ABD ve Kanada'da 23 Ocak 2020 tarihinde piyasaya sürülecek. ABD fiyatı 30 dolar olarak duyurulan eklentinin ülkemize ise ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. DualShock 4 Back Button Attachment için hazırlanan tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz. 



    https://www.gamesradar.com/the-dualshock-4-back-button-is-sonys-answer-to-the-xbox-elite-controller/ Yorum Yaz
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    brnk 33 dk.
    Yarış oyunlarında vites atmak sarar bunla baya
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