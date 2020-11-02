Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, 50 milyon telefon satışına "en çabuk" ulaşan şirket oldu

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, en kısa sürede 50 milyon akıllı telefon satan marka oldu. Peki eski rekor sahibi Samsung ve Apple gibi devler ne kadar sürede 50 milyon barajını aşmıştı?
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,1b
    1
    2
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Realme, 50 milyon telefon satışına
    Tam Boyutta Gör

    Counterpoint Research araştırma şirketinin verilerine göre popülaritesi giderek artan akıllı telefon üreticisi Realme, bu yıl harika bir üçüncü çeyrek performansına imza attı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 10'dan ilk rekor geldi: 1 dakikada 30 milyon dolarlık satış

    Ayrıca Bkz. "Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı"

    Yayınlanan rakamlar şirketin 2020'nin üçüncü çeyreğinde 14.8 milyon adet sevkiyat yaptığını gösteriyor. Realme, ikinci çeyreğe kıyasla %132 büyüme kaydederken en kısa sürede 50 milyon akıllı telefon satan marka oldu.

    Realme, 50 milyon telefon satışına
    Tam Boyutta Gör

    Rekor kırdı

    Şirket bu kilometre taşına 9 çeyrekte ulaşırken, eski rekor sahibi Samsung 10 çeyrek, Xiaomi ve Vivo 12 çeyrek, Apple 13 ve Huawei 14 çeyrekte ulaşabildi.

    Realme, 50 milyon telefon satışına
    Tam Boyutta Gör

    Realme, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Filipinler ve diğer birkaç Güneydoğu Asya ülkesi dahil olmak üzere kilit pazarlarda ilk beş, hatta üç büyük markadan biri haline gelmiş durumda. Çinli akıllı telefon üreticisi Türkiye'de de resmi olarak faaliyet gösteriyor.



    https://www.notebookcheck.net/Realme-breaks-the-world-record-for-time-taken-to-sell-50-million-phones-new-report.501474.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    56 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    AL3lMA (Akın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birde nfc olsa iyi olacak hiç bir telefonunda nfc yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ucuz olduğu için normaldir ve tabiki oppo güvencesi de var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı 1 hf. Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak "eğlence" uygulamaları açıklandı 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor 1 hf. Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor 1 hf. Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor 1 hf. Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına 1 hf. iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak 1 hf. Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor 1 hf. Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak 1 hf. Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek 1 hf. 120Hz ekranla batarya başarımı şaşırttı! "Poco X3 NFC incelemesi" 1 hf. Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı 1 hf. Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor 1 hf. Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel 1 hf. Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı 1 hf. Gears POP! oyunu kapanıyor 1 hf. HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor 1 hf. Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor 1 hf. Tofaş CEO'su: "Makyajlı Egea'yı yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız" 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Realme, 50 milyon telefon satışına "en çabuk" ulaşan şirket oldu Sonraki Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor 1 hf. MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun 1 hf. Resident Evil 3 Remake'in satış sayısı açıklandı 1 hf. AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmıyor 1 hf. Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir 1 hf. Nintendo Switch’e özel çıkacak Monster Hunter Rise’dan oynanış videosu geldi 1 hf. Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi 1 hf. Iris Xe Max’ın 3DMark’ta test edildi 1 hf. Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde 1 hf. Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor 1 hf. AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir 1 hf. GamePower Devour S oyuncu faresi - İnceleme 1 hf. Seat, MO eScooter 125 ile elektrikli motosiklet pazarına giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı 1 hf. Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi 1 hf. Xiaomi, Mi Notebook 14'ün yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Motorola'nın yeni telefonu Moto G 5G, Snapdragon 750G ile gelebilir 1 hf. FromSoftware Elden Ring'in gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi 1 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı 1 hf. James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız