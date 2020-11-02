Realme, 50 milyon telefon satışına "en çabuk" ulaşan şirket oldu

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Counterpoint Research araştırma şirketinin verilerine göre popülaritesi giderek artan akıllı telefon üreticisi Realme, bu yıl harika bir üçüncü çeyrek performansına imza attı.

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Yayınlanan rakamlar şirketin 2020'nin üçüncü çeyreğinde 14.8 milyon adet sevkiyat yaptığını gösteriyor. Realme, ikinci çeyreğe kıyasla %132 büyüme kaydederken en kısa sürede 50 milyon akıllı telefon satan marka oldu.

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Rekor kırdı

Şirket bu kilometre taşına 9 çeyrekte ulaşırken, eski rekor sahibi Samsung 10 çeyrek, Xiaomi ve Vivo 12 çeyrek, Apple 13 ve Huawei 14 çeyrekte ulaşabildi.

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Realme, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Filipinler ve diğer birkaç Güneydoğu Asya ülkesi dahil olmak üzere kilit pazarlarda ilk beş, hatta üç büyük markadan biri haline gelmiş durumda. Çinli akıllı telefon üreticisi Türkiye'de de resmi olarak faaliyet gösteriyor.

https://www.notebookcheck.net/Realme-breaks-the-world-record-for-time-taken-to-sell-50-million-phones-new-report.501474.0.html

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