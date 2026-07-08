Sony disk üretimini bitiriyor ama bir istisna tanındı

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Tam Boyutta Gör Sony şok bir kararla 2028 yılından itibaren PlayStation konsolu için disk üretimini sonlandıracağını duyurmuştu. Dijital sahiplik konusunda tartışmaları da beraberinde getiren karar ile ilgili Sony bir istisna yapacak.

Tek bir istisna var

Firma yaptığı açıklamada Ocak 2028 tarihinden önce piyasaya çıkacak ya da hali hazırda piyasaya çıkmış tüm oyunlar için disk üretiminin devam edeceğini belirtti. Yani halen oyun dünyasında diskli olarak var olmak isteyen geliştiricilerin 2028 yılından önce oyununu piyasaya sürmesi gerekiyor. Firma geliştirici ve yayıncılara gönderdiği mesajda mevcut PlayStation oyunları için disk siparişi verebileceklerini de bildirdi.

PlayStation diskleri tarihe karışıyor 6 gün önce eklendi

Disk üretimi ile ilgili kafaları karıştıran sorular da böylece cevap bulmuş oldu. Özellikle bazı kaynaklar eski veya yeni oyunlar olsun Ocak 2028 itibariyle hiçbirinin disk satışının olmayacağını iddia etmişti. Bu nedenle pek çok oyun mağazasının kapısına kilit vurulacağı düşünülüyordu.

Son açıklama ile kesin olan 2028 sonrası çıkacak hiçbir oyunun diskli olmayacağı ve sadece dijitalde bulunabileceği. 2028 öncesi oyunlar ise diskli olarak satışa devam edecek. Bu geçiş süreci nedeniyle uzunca bir süre daha diskli oyunların satışı devam edecek.

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