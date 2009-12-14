Sony Ericsson'dan çevre dostu iki yeni cep telefonu; Hazel ve Elm

Geride bıraktığımız 2008 yılında aniden ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, tahmin edersiniz ki mobil iletişim sektörünün güçlü oyuncularını da olumsuz yönde etkilemiş, cep telefonu pazarında daralma yaşanmış, talep oranında ciddi düşüşler kaydedilmişti. Bu sektörde yer alan firmalardan en fazla etkilenenlerden birisi kuşkusuz Sony Ericsson oldu. Firma pazar payı kaybederek LG Mobile'ın gerisine düşmesinin yanısıra binlerce çalışanıyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Ve Sony Ericsson tekrar eski günlerine dönebilmek için yeni yeni büyük atılımlar gerçekleştirmeye başladı.

İlk olarak ''Susan'' ve ''Sunny'' kod adlarıyla internette karşımıza çıkan ve haklarında çeşitli bilgiler sızdırılan çevre dostu cep telefonları nihayet bugün resmi olarak tanıtıldı. Yeni telefonlarla ilgili teknik detaylara geçmeden önce Hazel ile Elm'i çevreci kılan niteliklere değinmeden olmaz. Telefonlarda materyal olarak geri dönüşümlü plastik kullanılmış, çevreye zararlı kimsayal madde kullanımından kaçınılmış, kılavuzun yerini e-kılavuz almış, emsallerine göre daha az enerji tüketen şarj cihaz kutu içeriğinde bulunuyor ve kutu boyutları olabildiğince küçültülmüş. Ayrıca telefonlara özel pedometre yazılımı yüklenmiş durumda. Yazılım yürüyüş esnasında kaç adım attığınızı hesaplamasının dışında otomobil kullanmayarak karbondioksit salımını ne kadar azalttığınızı gösteriyor.



(Her iki modelin mikrofonuna arka plandaki gürültüyü filtreleme özelliği eklenmiş)

Bugün lanse edilenn modellerden ilki kızaklı ve ergonomik yapısıyla ön plana çıkan Hazel oldu. 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen Hazel, 102 x 49.5 x 16 mm ebatlarında ve yaklaşık 120 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Yeni telefonda 2.6 inç (~6.6 cm) boyutunda, 240x320 piksel çözünürlüğünde TFT ekran yer alıyor ve ekran 16.7 milyon rengi görüntüleyebiliyor.

280 MB'lık dahili belleği bünyesinde barındıran telefonda microSD kart girişi bulunuyor, böylece belleği yetersiz kaldığı durumlarda 16 GB'a kadar arttırabiliyoruz. Bunların dışında Hazel WI-FI, Bluetooth v2.1 + A2DP ve A-GPS gibi zengin bağlantı çözümleriyle ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla göze çarpıyor. Kameraya otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama teknolojisi ve geo-tagging özellikleri eşlik ediyor. YouTube, Facebook, MySpace, Twitter gibi paylaşım siteleriyle entegrasyonu sağlanan telefonun bataryası UMTS şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 450 saate kadar bekleme, 4 saate kadar konuşma süresi vaat ediyor. Hazel'ın 2010 yılının ikinci çeyreğinde iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor.

Tanıtılan modellerden ikincisi Elm, Hazel'ın aksine monoblok yapıda ve 110 x 45 x 14 mm ebatlarında, 90 gram ağırlığında tasarıma sahip. Dört band GSM - HSDPA şebekelerini destekleyen Elm'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek, 2.2 inç (~5.5 cm) 240x320 piksel 262.144 renk TFT ekran, 280 MB dahili bellek, microSD kart girişi, WI-FI / Bluetooth v2.1 / A-GPS bağlantıları, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, geo-tagging, yüz algılama teknolojisi, RDS'li FM radyo, 446 saate kadar bekleme, 4 saate kadar konuşma süresi sağlayan batarya dikkat çeken detaylar arasında. Elm'in 2010'un ilk çeyreğinde iki farklı renk seçeneğiyle yüzünü göstermesi beklenirken her iki cep telefonunun da fiyatına dair açıklama yapılmadı.

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Yüksek çözünürlüklü Hazel fotoğrafları

Yüksek çözünürlüklü Elm fotoğrafları



http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/elmhazelpafinal-20091214