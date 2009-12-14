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Sony Ericsson'dan çevre dostu iki yeni cep telefonu; Hazel ve Elm

Sony Ericsson, internette uzun süredir konuşulan çevre dostu Hazel ve Elm'i duyurdu. Bakalım telefonlar nasıl özellikler vaat ediyor?
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
1
39
Diğer
knight
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız 2008 yılında aniden ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, tahmin edersiniz ki mobil iletişim sektörünün güçlü oyuncularını da olumsuz yönde etkilemiş, cep telefonu pazarında daralma yaşanmış, talep oranında ciddi düşüşler kaydedilmişti. Bu sektörde yer alan firmalardan en fazla etkilenenlerden birisi kuşkusuz Sony Ericsson oldu. Firma pazar payı kaybederek LG Mobile'ın gerisine düşmesinin yanısıra binlerce çalışanıyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Ve Sony Ericsson tekrar eski günlerine dönebilmek için yeni yeni büyük atılımlar gerçekleştirmeye başladı.

İlk olarak ''Susan'' ve ''Sunny'' kod adlarıyla internette karşımıza çıkan ve haklarında çeşitli bilgiler sızdırılan çevre dostu cep telefonları nihayet bugün resmi olarak tanıtıldı. Yeni telefonlarla ilgili teknik detaylara geçmeden önce Hazel ile Elm'i çevreci kılan niteliklere değinmeden olmaz. Telefonlarda materyal olarak geri dönüşümlü plastik kullanılmış, çevreye zararlı kimsayal madde kullanımından kaçınılmış, kılavuzun yerini e-kılavuz almış, emsallerine göre daha az enerji tüketen şarj cihaz kutu içeriğinde bulunuyor ve kutu boyutları olabildiğince küçültülmüş. Ayrıca telefonlara özel pedometre yazılımı yüklenmiş durumda. Yazılım yürüyüş esnasında kaç adım attığınızı hesaplamasının dışında otomobil kullanmayarak karbondioksit salımını ne kadar azalttığınızı gösteriyor.


(Her iki modelin mikrofonuna arka plandaki gürültüyü filtreleme özelliği eklenmiş)

Bugün lanse edilenn modellerden ilki kızaklı ve ergonomik yapısıyla ön plana çıkan Hazel oldu. 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen Hazel, 102 x 49.5 x 16 mm ebatlarında ve yaklaşık 120 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Yeni telefonda 2.6 inç (~6.6 cm) boyutunda, 240x320 piksel çözünürlüğünde TFT ekran yer alıyor ve ekran 16.7 milyon rengi görüntüleyebiliyor.

280 MB'lık dahili belleği bünyesinde barındıran telefonda microSD kart girişi bulunuyor, böylece belleği yetersiz kaldığı durumlarda 16 GB'a kadar arttırabiliyoruz. Bunların dışında Hazel WI-FI, Bluetooth v2.1 + A2DP ve A-GPS gibi zengin bağlantı çözümleriyle ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla göze çarpıyor. Kameraya otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama teknolojisi ve geo-tagging özellikleri eşlik ediyor. YouTube, Facebook, MySpace, Twitter gibi paylaşım siteleriyle entegrasyonu sağlanan telefonun bataryası UMTS şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 450 saate kadar bekleme, 4 saate kadar konuşma süresi vaat ediyor. Hazel'ın 2010 yılının ikinci çeyreğinde iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor.

Tanıtılan modellerden ikincisi Elm, Hazel'ın aksine monoblok yapıda ve 110 x 45 x 14 mm ebatlarında, 90 gram ağırlığında tasarıma sahip. Dört band GSM - HSDPA şebekelerini destekleyen Elm'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek, 2.2 inç (~5.5 cm) 240x320 piksel 262.144 renk TFT ekran, 280 MB dahili bellek, microSD kart girişi, WI-FI / Bluetooth v2.1 / A-GPS bağlantıları, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, geo-tagging, yüz algılama teknolojisi, RDS'li FM radyo, 446 saate kadar bekleme, 4 saate kadar konuşma süresi sağlayan batarya dikkat çeken detaylar arasında. Elm'in 2010'un ilk çeyreğinde iki farklı renk seçeneğiyle yüzünü göstermesi beklenirken her iki cep telefonunun da fiyatına dair açıklama yapılmadı.

 

Hazel ve Elm ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayın
Yüksek çözünürlüklü Hazel fotoğrafları
Yüksek çözünürlüklü Elm fotoğrafları


http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/elmhazelpafinal-20091214 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Aradaşlar ben bu telefonu çok inceledim.Çok süper bi telefon özellik olarak ama bu telefonu niye bulamıyoruz ya çok enteresan.Bu telefonu kullanan arkadaşlar varsa biraz yorum yapsın şarjı,arıza yapma durumu vs.Arkadaşlar bu telefonun sar değeri 0,66 yani limitlerin çok altında tartışmaya bile değmez..
1 Yanıt Yanıtla
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Anthony John Soprano 8 yıl

DH Misafiri

Aradaşlar ben bu telefonu çok inceledim.Çok süper bi telefon özellik olarak ama bu telefonu niye bulamıyoruz ya çok enteresan.Bu telefonu kullanan arkadaşlar varsa biraz yorum yapsın şarjı,arıza yapma durumu vs.Arkadaşlar bu telefonun sar değeri 0,66 yani limitlerin çok altında tartışmaya bile değmez..


ve yıl 2011
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mali198534 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Aradaşlar ben bu telefonu çok inceledim.Çok süper bi telefon özellik olarak ama bu telefonu niye bulamıyoruz ya çok enteresan.Bu telefonu kullanan arkadaşlar varsa biraz yorum yapsın şarjı,arıza yapma durumu vs.Arkadaşlar bu telefonun sar değeri 0,66 yani limitlerin çok altında tartışmaya bile değmez..


Hocam yaklasık 5 gün önce kampanyalı bir fiyata 250 TL ye aldım İstiklal Demirören SATURN mağazasından. Valla 5 günlük bir kullanıcı olarak kısa ve öz yorum yapıcam. Kamerası gerek video gerek resimlerde olsun çok başarılı emin olun. Yanısıra Wi-fi var gayet de hızlı denedım youtube uygulaması falan da var gayet hızlı. Tuş takımı çok yumusak ve kullanıslı özellikle hayran kaldım tak tuk ses falan da yapmıyor. Kasa olarak da gayet zarif ve şık. Bir de sudan etkilenmeyen dış yüzey var. 1000mA Lityum-polimer bataryasıyla 4 gün şarjı rahat gidiyor. 16 gb a kadar microsd desteği var. Menü geçişleri vs. cok hızlı sırf menu gecıslerınde takılmak bile çok hos oluyor
Ekran renk oranı çok iyi güneşi arkanıza alın ekran gayet süper gözüküyor kesinlikle ekranda bir sorun yok. Yani 250-300 hatta 350 lere kadar alınabilecek en iyi telefonlardan biri diye dusunuyorum. MediaMarkt ve SATURN de satılıor sadece başka yerde yok internet dısında. Kaçırmayın pişman olmazsınız gidip yerinde inceleyin.
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timsahhh 8 yıl
Ben aldım yarın gelıcek ıns ızlenımlerımı paylasırım...
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DH Misafiri 8 yıl
yahu ben bu telefonu 1 haftadır inceliyorum akadaşlar alsam mı?
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Technotronic 8 yıl

DH Misafiri

yahu ben bu telefonu 1 haftadır inceliyorum akadaşlar alsam mı?

güzel telefon tavsiye ederim
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se(dd)at 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sharpie 9 yıl
yokmu hazel'e canlı bir inceleme kimse almadımı bu telefonu.
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Fatih 9 yıl
Ne yönden çevreci tam olarak anlayamadım göz gezdirdim ama?
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DH Misafiri 9 yıl
sozde bilmiş in biri yazmıs demişki ilkkez cevre dostu takoz görmüş o görmüş!,sen ne bilmişşin ya eleman daha cihaz piyasada yok...oturdugun yerden sallıyorsun boyutlarını ebatlarını adamlar metre metre yazmıs sen takozu elindekiyle karıstırıyor olmayasın!..western88
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sharpie 9 yıl
ohoo muhabbet SAR mış SARmalanmış burda.yanlız nasıl oluyorda SE'de k790 ve t303 dışında düşük sarlı telefon yokmuş?c903 0.55 yada aino 0.74 ki bu muabbet yapıldığında o telefonlar piyasadaydı.
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talh4wk 9 yıl
w810i modelini kullanıorum kabını orjinal bulmak çok zor kabı kırıldısa yandınız :D
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frt-_-ctn 9 yıl
hiçde zor değil asya telekoma yolla yaparlar.
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@Majesty 8 yıl
Çevreci telefn da cıkdı bakalım sırada neler var

Çevreci saat ler vardı eskiden onlara dönsek keske kurmalı
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quzman 9 yıl
İlk kez çevre dostu takoz gördüm ...
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Devil01 9 yıl
O Kadar Doğal Ki İşiniz Bitince Yiyebilirsiniz... :D
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DnR 9 yıl
Bir marka bu kadar mı güzel telefon yapar.İnsan bir markayı bu kadar mı sever...
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