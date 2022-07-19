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    Anlık Bildirim

    Sony şimdi de espor platformu Repeat.gg'yi satın alacağını açıkladı

    Geçtiğimiz saatlerde Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı açıklamaya göre Sony, espor platformu olan Repeat.gg'yi satın alacak.                             
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    Sony espor platformu Repeat.gg'yi satın alacağını açıkladı
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    Oyun dünyasında son dönemde yapılan satın alımlar sebebiyle artık bu tarz haberler biraz heyecanını kaybetti. Microsoft'un büyük hamlelerin ardından Sony'nin de bu oyuna dahil omasıyla her geçen ay yeni bir satın alım haberi duyar olduk ve geçtiğimiz saatlerde bunlara bir yenisi daha eklendi.

    Sony, Repeat.gg'yi Satın Alıyor

    Sony Interactive Entertainment'ın geçtiğimiz saatlerde paylaştığı duyuruya göre Sony, espor platformu olan Repeat.gg'yi satın alıyor. 2.3 milyondan fazla katılımcı bulunduran ve 100.000'den fazla turnuvaya ev sahipliği yapan platform, satın alımın ardından PlayStation hariç diğer platformlarda yer almaya devam edecek.

    Daha öncesinde Sony'nin espor tarafında daha aktif olmak istediğine dair haberler çıkmıştı ve bu haber de aslında söylentileri doğruluyor diyebiliriz. Sony Interactive Entertainment'ın küresel rekabetçi oyun bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Steven Roberts, yaptığı açıklamada “PlayStation olarak espor vizyonumuz oyuncuların her düzeyde rekabet etmesinin önündeki engelleri yıkmak olmuştur.” dedi. Ayrıca ilerleyen süreçte yeni güncellemelerin geleceğini de açıkladı.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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