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    Sony, Assassin's Creed'in eski yapımcısının oyun stüdyosunu satın aldı

    Sony geçtiğimiz günlerde daha önce kendi yatırımıyla kurulan eski Assassin's Creed yapımcısının oyun stüdyosu Haven Entertainment Studios'u satın aldı.                
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    Sony, Haven Entertainment Studios'u satın aldı
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    Yeni nesil konsolların çıkışıyla birlikte oyun dünyasınki satın alımların sayısı bir hayli arttı. Geçtiğimiz günlerde de Sony'den bir adım daha geldi.

    Sony, Haven Entertainment Studios'u satın aldı

    Geçtiğimiz günlerde Sony'nin yaptığı açıklamaya göre Sony, Jade Raymond tarafından kurulan Montreal merkezli Haven Entertainment Studios'u satın aldı. Haven Entertainment Studios zaten Mart 2021'de Sony'nin yatırımıyla birlikte kurulmuştu. Bu yüzden bu anlaşmanın bir gün geleceğini biliyorduk. Satın alım için ödenen ücret açıklanmadı.

    Haven Entertainment Studios dediğimzi gibi Jade Raymond tarafından kuruldu ve kendisi Assassin's Creed'in eski yapımcısı. Stüdyo 60 üzerinde çalışana sahip. Haven Entertainment Studios şu anda PlayStation 5'e özel olan bir oyun üzerinde çalışıyor. İtalyan web sitesi Multiplayer.IT'e göre bu yeni PS5 özel oyunu live-service bir oyun olacak. Yani Destiny ve Apex Legends gibi diyebiliriz. Ne yazık ki proje ile ilgili daha fazla bilgi şimdilik bulunmuyor. Oyunun geliştirmesine daha yeni başladıkları için uzun bir süre daha yeni detay öğrenemeyeceğiz gibi duruyor. 

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 2 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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