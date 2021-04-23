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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PlayStation için eşsiz bir bulut sistemi üzerinde çalışıyor

    Sony’nin Xbox Game Pass’e cevabı ne olacağı bir süredir merak ediliyor. Son açıklamalara göre Sony, PlayStation’a özel olan ve eşsiz bir deneyim sunması planlanan bir sistem geliştiriyor.
    23 Nisan 2021, 12:45 (2 gün)
    1,4b
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, PlayStation için eşsiz bir bulut sistemi üzerinde çalışıyor
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    Sony’nin ve Microsoft’un özellikle konsol anlamında birbirine rakip olduğunu hepimiz biliyoruz. Aralarındaki rekabetin artması da her zaman oyuncuların kazandığı bir senaryoya dönüşüyor. Bu yüzden bir süredir Sony’nin Xbox Game Pass’e cevabı ne olacak diye merak ediliyor. Sony direkt olarak Game Pass’e diyemesek de Xbox Cloud Gaming’e bir cevap üzerinde çalışıyor gibi duruyor.

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    Ayrıca Bkz. "Sony, tedarikçilerden PS5 üretimini arttırmalarını istiyor"

    Sony her ne kadar PlayStation Now isimli bulut hizmetine sahip olsa da gelecekte daha farklı bir planı var gibi duruyor. Geçtiğimiz günlerde röportaja katılan Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, şu anda eşsiz ve PlayStation’a özel olan bir bulut deneyimi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

    Jim Ryan ne yazık ki servisin şu anda duyurulmaya hazır olmadığını, hazır olduğunda duyurucaklarını söyledi. Sistemin ne tarz özelliklere sahip olacağına dair de ne yazık ki bir ipucu vermedi. 

    Dediğimiz gibi Sony'nin şu anda PlayStation Now isimli bir servisi zaten bulunuyor ancak çok popüler olmadığını belirtmek gerek. İçerisinde her ne kadar önemli yapımlar bulunsa da tüm dünyada bile erişime açılmış değil.  Jim Ryan ayrıca bu nesilde PlayStation'ın her zamankinden daha fazla özel oyuna sahip olacağını söylemişti.



    https://www.gamesradar.com/sony-is-working-on-a-new-playstation-cloud-gaming-experience/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şuna bulut demeyin

    şuna internet bağlantılı ağ teknolojisi deyin !

    bulut desen yamur bedava !

    internet desen her şey parayla !
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