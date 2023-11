Sony'nin yeni VLOG kamerası Sony ZV-E10

Tam Boyutta Gör İster günlük maceralarınızı ister uzmanlığınızı ya da sadece düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı paylaşıyor olun, kaliteli vloglar üretme yolculuğu doğru kamerayla başlar. Kendileriyle bütünleşen birçok içeriği takipçileriyle buluşturan vlogger ve youtuber’lara bu keyifli yolculuklarında ise en profesyonel çözümleri Sony ZV-E10 sunuyor.

Hikayelerinizi yakalayıp dünyayla paylaşmanızı her zamankinden daha kolay hale getiren Sony ZV-E10, gelişmiş bağlantı özellikleri ve ayarlar boyunca size eşlik eden kullanıcı dostu arayüzüyle yaratıcı yolculuğunuza kolay bir başlangıç sağlıyor. Geniş açılı lensi, 24.2 megapiksel sensörü ve kompakt tasarımı sayesinde rahat bir kullanım imkânı sunan Sony ZV-E10, dünyanızı canlı ayrıntılarla yakalıyor. Uzun pil ömrü sayesinde 125 dakikaya kadar kayıt sağlayan ZV-E10, kesinti olmadan daha fazla içerik kaydetmenizi destekliyor. Gücünüzün bitmesi konusunda endişelenmeden tüm maceralarınızda sizi yalnız bırakmıyor.

Akıcı vlog çekimleri

Kullanıcısının çekim tarzıyla bütünleşen ZV-E10, sunduğu geniş ve dinamik kayıt imkanıyla içeriklerinizde yaratıcı dokunuşlar yapmanızı destekliyor. Arka planı bulanıklaştırmayı sağlayan bokeh modunun yer aldığı makinede 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı ile konuyu her zaman merkezde tutan daha akıcı vlog çekim imkanı sunuyor. Filmlerdeki gibi, hafifçe bulanık bir arka planla etkileyici görüntüler çekmenizi kolaylaştıran ZV-E10, büyük boy sensörü ve otomatik bokeh özelliğiyle nesnenin ön plana çıktığı çarpıcı çekimler yapmanıza olanak tanıyor.

Karanlık ortamlarda yapılan çekimlerde bile bütün ayrıntıları netleştiren ZV-E10, kullanıcısına zorlu çekim anlarında da eşlik ederek en iyi yardımcısı oluyor. İster iç ister dış mekan çekimlerinde olsun zorlayıcı etkenleri minimalize eden ZV-E10, daima net ve temiz görüntülerle içeriklerinizin kalitesini arttırıyor.

Kompakt tasarımıyla her an yanınızda

343GR ağırlığı ile seyahatlerinizde kolaylıkla yanınızda taşıyabileceğiniz ZV-E10, kompakt tasarımı sayesinde her an her yerde rahatlıkla çekim yapmanızı sağlıyor. Gövdesini rahatlıkla cebinize sığdırabileceğiniz boyutu sayesinde en eşsiz anlarınızı saniyeler içerisinde ölümsüzleştiren ZV-E10, kullanım kolaylığı sağlayan tasarımıyla vlogger'ların içeriklerine odaklanabilmelerini ve kamerayı zorluk çekmeden kullanabilmelerini sağlıyor.

Hareketli ekranı sayesinde çekim yaparken kendinizi de görmenizi mümkün kılan ZV-E10, oluşturduğunuz içerikleri daha iyi yönetmenize yardımcı olurken aynı zamanda üst kısmında bulunan arayüzü sayesinde tek bir dokunuşla tercih edilen çekim modları arasında kolayca geçiş yapılmasına olanak tanıyor. İçerik üreticilerine rahat kullanım sağlayabilmek adına tasarlanan arayüz, Fotoğraf / Film / Ağır ve Hızlı çekim düğmeleri ile video blog hazırlamak için özel olarak tasarlanan pek çok farklı işlevi sayesinde kullanım kolaylığı sunuyor.

Reels’ lar artık daha havalı

Etkileyici reels içerikleriyle takipçilerinizde iz bırakabileceğiniz ZV-E10, dikey olarak çekilen videolara otomatik olarak eklenen dikey yön etiketleri sayesinde etkileyici reelslar üretmenize ve kitlenize daha iyi ulaşmanıza yardımcı oluyor.

Gelişmiş sabitleme seçeneği ile titreşimi minimalize eden ZV-E10, Yaratıcı Stil Ayarı ve Görüntü efekti moduyla içerikleri daha ilgi çekici kılıyor ve kullanıcısına sunduğu geniş görsel efektler sayesinde en eşsiz reels içeriklerinizle ön plana çıkmanızı sağlıyor.



