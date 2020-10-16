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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu

    PlayStation 5'in merakla beklenen Türkiye fiyatı nihayet açıklandı. Diskli versiyon 8300 TL gibi çılgın bir fiyatla satışa sunuluyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in merakla beklenen Türkiye satış fiyatı belli oldu. PlayStation TR tarafından yapılan açıklamaya göre konsolun diskli versiyonu 8299 TL'lik fiyat üzerinden ülkemizde oyunseverlerin beğenisine sunulacak. 

    PS Türkiye açıklaması:

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    "PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

    *Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir."

    PS5 Diskli versiyon normal fiyatı: 500 dolar

    PS5 Diskli versiyon Türkiye fiyatı: 8300 TL (1045 dolar)

    Sony Türkiye şu an için yalnızca konsolun diskli versiyonu için resmi fiyat açıklaması yaptı. PS5 dijital versiyonun fiyatı ise henüz belli değil ancak muhtemelen yakında açıklanacaktır. Diğer taraftan dijital versiyonun ülkemize 19 Kasım'dan daha sonraki bir tarihte gelme olasılığı da var.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    anil_k.g (Anıl Küçükgöksel) 6 gün en beğenilen
    Bi PlayStation sana bi PlayStation devlete.
    2 Yanıt Yanıtla +54
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 6 gün (düzenlendi)
    Fiyat bu vergilere rağmen fena değil. Sony Türkiye elinden geleni yapmış. Ama yine de Amazon siparişimi iptal etmek istemiyorum 6000 liraya denk geldi.
    2 Yanıt Yanıtla +50
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    volcy123 6 gün (düzenlendi)
    Fiyat xbox series x e göre tam bin lira daha az :)
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (89) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 4 gün
    6.bin tl ye uçak gibi sistem dizdim monitordu kulaklık dı fareydi bence xbox,ps ye gidip 3k 8k vermek israf olur.
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    galvin 4 gün yeni yorumcu
    8300 TL, Oldukça pahalı! cookie clicker
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    Sky_Vision 4 gün
    almayın kardeşim ekmek mi? su mu? inanın bana ps5 olmadan da bir şekilde yaşar ve hayatta kalırsınız. almayın aldırmayın. fiyata bak 4 asgari ücrete konsol mu olur millet avrupada o paraya 5-6 yaşında golf alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    steven_stiffler 4 gün Sky_Vision
    Almamak tabi ki seçenek, zaten alamayacağız bir çoğumuz. Kendin de söylemişsin, o paraya Golf alınıyor diye. Bizim isyanımız da araba parasına alınması zaten.
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    DH Misafiri 5 gün
    Haftaya Ukraynaya gidiyorum oradan daha uygun alırım,
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    DH Misafiri 5 gün
    PS5 iphone 12 xbox'tan daha ucuz yine avantajlı görünoyor. God of War 5 çıkınca yine taş üstünde taş bırakmaz
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    Osiris34 (M. K.) 5 gün
    Nedense bazı yorumları okurken akradan vermeyen kaldı mı sözü geldi aklıma. Şu minibüste para verme meselesi.
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    Gt95 (hakan dinler) 5 gün
    bir devler vergilerle ayakta kalır vergi almayan devlet gösterin bana
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    themercann 5 gün yeni yorumcu
    Fiyatın şişmesi covid-19.İnsanlar eve kapanınca bunu fırsat bilen yöneticilerimiz Mart ayında oyun konsollarına %20 ek ötv ve %18 Kdv eklendi bu da dip not!!!
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    FreudeAmFahren (Erkan A.) 5 gün
    8300tllik toplama pc performansı verir mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    MuratBayrakçı (Murat Bayrakçı) 5 gün FreudeAmFahren
    biraz yukarıda ki mesajımda çok da iyi performans verecek bir pc topladım, ekran görüntülerini de paylaştım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Methecha (mete ) 5 gün
    Herkes almasın diye böyle bu vergiler dolayısıyla bu fiyatlar.Disariya vere vere kalmadı.Birseyleri uretip satamazsan,uretip satmış kadar gelir elde etmek istersin.Surekli dışarıya akan bi havuz düşün ama bir yandan dolmuyor.Nolur biterse? Fiyatlara alışırsınız Sadece ps5 değil pahalı gelen.Bi düşünün
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    12001 kez okundu.
    84 kişi, toplam 89 yorum yazdı.

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    PlayStation 5, ps5 ve
    4 etiket daha ps5 fiyatı ps5 türkiye fiyatı ps5 çıkış tarihi Ev Elektroniği
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