PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in merakla beklenen Türkiye satış fiyatı belli oldu. PlayStation TR tarafından yapılan açıklamaya göre konsolun diskli versiyonu 8299 TL'lik fiyat üzerinden ülkemizde oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
PS Türkiye açıklaması:İlginizi Çekebilir PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme)
"PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.
*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir."
PS5 Diskli versiyon normal fiyatı: 500 dolar
PS5 Diskli versiyon Türkiye fiyatı: 8300 TL (1045 dolar)
Sony Türkiye şu an için yalnızca konsolun diskli versiyonu için resmi fiyat açıklaması yaptı. PS5 dijital versiyonun fiyatı ise henüz belli değil ancak muhtemelen yakında açıklanacaktır. Diğer taraftan dijital versiyonun ülkemize 19 Kasım'dan daha sonraki bir tarihte gelme olasılığı da var.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
12001 kez okundu.
84 kişi, toplam 89 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
PlayStation 5, ps5 ve