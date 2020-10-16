PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in merakla beklenen Türkiye satış fiyatı belli oldu. PlayStation TR tarafından yapılan açıklamaya göre konsolun diskli versiyonu 8299 TL'lik fiyat üzerinden ülkemizde oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

PS Türkiye açıklaması:

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"PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir."

PS5 Diskli versiyon normal fiyatı: 500 dolar

PS5 Diskli versiyon Türkiye fiyatı: 8300 TL (1045 dolar)

Sony Türkiye şu an için yalnızca konsolun diskli versiyonu için resmi fiyat açıklaması yaptı. PS5 dijital versiyonun fiyatı ise henüz belli değil ancak muhtemelen yakında açıklanacaktır. Diğer taraftan dijital versiyonun ülkemize 19 Kasım'dan daha sonraki bir tarihte gelme olasılığı da var.

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