Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir

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Büyük bir heyecanla beklenen Sony PlayStation 5 oyun konsolu hakkında neredeyse her gün yeni detaylar otaya çıkıyor. Gelen son bilgilere göre Japon teknoloji devi Mart ayında konsol için ön sipariş almaya başlayabilir.

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Böylelikle şirket PlayStation 5'i, piyasaya sürülmeden altı ay önce ön siparişe açmış olacak. Bunun dünya geneli için geçerli olacağını belirtelim. Yani aynı anda birçok ülkede ön sipariş vermek mümkün olacak.

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Fiyat etiketi de sızdı

Bununla birlikte arka panelinde iki ek tuşa yer verilen yeni tasarıma sahip DualShock kontrolcüsü de sipariş edilebilecek. Ancak, yeni kontrolcünün PS5 kutusuna dahil edilip edilmeyeceği veya ayrı olarak mı satılacağı henüz belli değil.

PlayStation 5'in teknik özellikleri konusundaki son bilgileri daha önceki haberimizde sizlere aktarmıştık. Konsolun 500 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Sony merakla beklenen yeni nesil oyun konsolunu 7 Ocak'ta CES 2020 fuarında sahneye çıkarabilir.

https://news.mydrivers.com/1/665/665287.htm

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