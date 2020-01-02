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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir

    Japon teknoloji devi Sony'nin PlayStation 5 adlı yeni oyun konsolu için Mart ayında ön sipariş almaya başlayacağı bildiriliyor. Konsol, 7 Ocak tarihinde CES 2020 fuarında karşımıza çıkabilir.
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    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir
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    Büyük bir heyecanla beklenen Sony PlayStation 5 oyun konsolu hakkında neredeyse her gün yeni detaylar otaya çıkıyor. Gelen son bilgilere göre Japon teknoloji devi Mart ayında konsol için ön sipariş almaya başlayabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi"

    Böylelikle şirket PlayStation 5'i, piyasaya sürülmeden altı ay önce ön siparişe açmış olacak. Bunun dünya geneli için geçerli olacağını belirtelim. Yani aynı anda birçok ülkede ön sipariş vermek mümkün olacak.

    Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir
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    Fiyat etiketi de sızdı 

    Bununla birlikte arka panelinde iki ek tuşa yer verilen yeni tasarıma sahip DualShock kontrolcüsü de sipariş edilebilecek. Ancak, yeni kontrolcünün PS5 kutusuna dahil edilip edilmeyeceği veya ayrı olarak mı satılacağı henüz belli değil.

    PlayStation 5'in teknik özellikleri konusundaki son bilgileri daha önceki haberimizde sizlere aktarmıştık. Konsolun 500 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Sony merakla beklenen yeni nesil oyun konsolunu 7 Ocak'ta CES 2020 fuarında sahneye çıkarabilir.



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    deckartes 2 hf. en beğenilen
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    yunus3441 2 hf.
    Exclusive oyunlarınıda Sony bi 4K 60 Hz ile güncellese ve Ps5 ile sunsa süper olur. Uncharted-God OF War-Last of Us bu oyunları oynamak için fazlasıyla sabırsızlanıyorum.Yok mu forumda Sony yetkilileri sesimizi duyuralım =)
    Exclusive oyunlarınıda Sony bi 4K 60 Hz ile güncellese ve Ps5 ile sunsa süper olur. Uncharted-God OF War-Last of Us bu oyunları oynamak için fazlasıyla sabırsız...
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    DH Misafiri 2 hf.
    PS5 2ghz ise RDNA2 mimarisi ile avantajlı demektir. Mimari geliştikçe saat hızları artıyor. Xbox düşük saat hızı ile geride kalacak
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    yunus3441 2 hf.
    Exclusive oyunlarınıda Sony bi 4K 60 Hz ile güncellese ve Ps5 ile sunsa süper olur. Uncharted-God OF War-Last of Us bu oyunları oynamak için fazlasıyla sabırsızlanıyorum.Yok mu forumda Sony yetkilileri sesimizi duyuralım =)
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    olağan_şüpheli 2 hf. yunus3441
    Muhtemelen yapacaklardır, PS5 e geçişi hızlandırmak için.
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    Spider_hip 2 hf.
    Gelsin artık, bilgisayarlarımız hazır bekliyoruz :) Yeni nesil çıksında az bilgisayarlarımıza layık oyunlar çıkmaya başlasın.
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    deckartes 2 hf. en beğenilen
    bu fiyattan en az 5 bin
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    joven 2 hf.
    Dedikodu haberleri
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