Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi

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Piyasaya sürülecek yeni Nokia telefonlar hakkında güvenilir bilgiler veren Nokia Anew adlı Twitter hesabı, geçtiğimiz yıl beş arka kamera ve Snapdragon 845 yonga setiyle satışa sunulan Nokia 9 PureView'un devam modeli hakkında son bilgileri paylaştı.

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Aktarılan detaylara göre yeni akıllı telefon Nokia 9.2 PureView adı altında piyasaya sürülecek ve Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Ancak lansman bu yılın başlarında ve hatta ortasında yapılmayacak. Nokia 9.2 PureView'un 2020 yılı sonunda tanıtılması planlanıyor.

Kamera performansı daha iyi olacak

Daha önce Nokia 9 PureView'un halefinin Nokia 9.1 PureView olarak adlandırılacağı ve Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağı bildirilmişti. Şimdi ise akıllı telefonun Snapdragon 865 ile geleceği ve 5G bağlantısını destekleyeceği söyleniyor.

Ayrıca cihaz çok daha iyi bir kamera performansı sunacak. Şirketin kamera teknolojilerini geliştirmek için Light ekibi ile işbirliği yaptığı ifade ediliyor. Bu bağlamda HMD Global'in Şubat ayındaki 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde amiral gemisi telefon tanıtmayacağını söyleyebiliriz.

https://twitter.com/nokia_anew/status/1211693475978260480

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