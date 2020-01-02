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    Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi

    HMD Global beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un devam modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, Snapdragon 865 ile güçlendirilmesi beklenen telefonun çıkış tarihini bu yılın sonuna erteledi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi
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    Piyasaya sürülecek yeni Nokia telefonlar hakkında güvenilir bilgiler veren Nokia Anew adlı Twitter hesabı, geçtiğimiz yıl beş arka kamera ve Snapdragon 845 yonga setiyle satışa sunulan Nokia 9 PureView'un devam  modeli hakkında son bilgileri paylaştı.

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    Aktarılan detaylara göre yeni akıllı telefon Nokia 9.2 PureView adı altında piyasaya sürülecek ve Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Ancak lansman bu yılın başlarında ve hatta ortasında yapılmayacak. Nokia 9.2 PureView'un 2020 yılı sonunda tanıtılması planlanıyor.

    Kamera performansı daha iyi olacak

    Daha önce Nokia 9 PureView'un halefinin Nokia 9.1 PureView olarak adlandırılacağı ve Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağı bildirilmişti. Şimdi ise akıllı telefonun Snapdragon 865 ile geleceği ve 5G bağlantısını destekleyeceği söyleniyor.

    Ayrıca cihaz çok daha iyi bir kamera performansı sunacak. Şirketin kamera teknolojilerini geliştirmek için Light ekibi ile işbirliği yaptığı ifade ediliyor. Bu bağlamda HMD Global'in Şubat ayındaki 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde amiral gemisi telefon tanıtmayacağını söyleyebiliriz.



    https://twitter.com/nokia_anew/status/1211693475978260480 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tiestoly 2 hf. Relax Relax
    tüm sınıf ondan korkar kapıda görünür görünmez saklanır kekstralar
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    tiestoly 2 hf. Relax Relax
    Kek değil kekstra
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    Relax Relax 2 hf. tiestoly
    Gürbüz tam bir canavar :)
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    interwap 2 hf.
    Maşşallah kameralara. 41 tane olmasını bekliyoruz. 40 olursa Pureview Bahçeli Edition
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    Biyturs_OnSr 2 hf.
    Açıkçası merakla bekliyorum ancak bu sefer de manuel odaklama olmazsa o iş olmaz. Nokia 9 Pureview'da halen daha manuel odaklama yok.
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    Askaparta 2 hf.
    Nokia, belki sonra.
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    Togrul99 2 hf.
    Böyle iğrenç modeller çıkaracağına doğru düzgün orta segment telefon çıkarsın alalım. Böyle çok boş yapıyor.





    Nokia 6 kullanıcısı
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    Moueson 2 hf.
    Arka kameraların yerleştirilmesini görünce gülesim geldi

    Telefona 10 bin tane kamera yerleştirme fikrini ilk kim akıl etti acaba
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    Relax Relax 2 hf.
    Nokia bence pureview ve 5 kamera ile uğraşmasın. Bazı firmalar gibi 108 mp sensörü koysun cihazına. Zaten bazı kek arkadaşlar hemen en iyi kamerası olan cihaz olduğuna inanacak ve savunacaklardır... :)
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