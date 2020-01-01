Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X ve PlayStation 5’in detayları ortaya çıktı

    Yeni nesil konsolların teknik özellikleri uzun bir süredir merakla bekleniyor. Son ortaya çıkan detaylar önümüzdeki konsolların bir hayli güçlü olacağına işaret ediyor.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    8,7b
    1
    277
    Oyun Konsolları
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xbox Series X ve PlayStation 5’in detayları ortaya çıktı

    AMD’ye ait olduğu düşünülen Github sayfasında yer alan bilgiler eğer doğruysa yeni nesil konsollar oldukça iddialı olacağa benziyor. Özellikle de Microsoft kanadı AMD’nin piyasaya sürdüğü kartlardan daha kaslı bir GPU’yu kullanacak.

    Xbox Series X

    Xbox Series X’te yer alacak Navi GPU’su 56 ünite içerisinde 3584 shader birimini barındıracak. Yonga 1700 MHz’de sularında görev yapacak. Hatırlayacağınız üzere RX 5700 XT’de yer alan grafik işlemci 40 ünite içerisinde 2560 çekirdek taşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı

    Bellek tarafında ise 560 GB/s bant genişliği sağlayan GDDR6 tip bellekler yer alırken kapasite bilgisi yer almıyor. İşlemci olarak Zen 2 mimarisi üzerinde yükselen 8 çekirdekli bir çözüm yer alacak ancak SMT ve frekans bilgisi saklı tutulmuş durumda.

    PlayStation 5

    PlayStation 5’te ise 36 ünite içerisinde gelecek 2304 birim 2 GHz’de çalışacak. Yine GDDR6 tip belleklere yer verilirken bu sefer bant genişliği 448 GB/s olarak belirlenmiş.

    Xbox Series X ve PlayStation 5’in detayları ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek"

    Bellek kapasitesi bilinmeyen konsolun işlemcisi Xbox’ta olduğu gibi Zen 2 mimarili 8 çekirdekten oluşan bir yonga ancak yine detaylar henüz bilinmiyor. Son olarak her iki konsolun da bu yılın tatil dönemi içerisinde satışa sunulması bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-based-xbox-series-x-could-have-3584-shader-processors.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sosisvesalam 3 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +92
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hayansame 3 hf.
    gecen nesil xbox kucuk bir donanim dusuklugu yuzunden nasil elestirildi. Mesut cevik gbi adamlar neler neler. ne ps propagandalari yapti. Xboxla yok yere dalga gecildi...





    Simdi xbox psden daha guclu konsol cikartirsa... Gecen seneki sacma salak 720p 900p 1080p muhabbetini yapan olacak mi bakalim... Arkadas fanatiklesmeyin... Simdi xbox guclu cikarsa xboxda oyun yok muhabbeti yapacaklar....xbox guclu olursa, milli markaniz ps ni nasıl savunacaksiniz merkla bekliyrz...
    gecen nesil xbox kucuk bir donanim dusuklugu yuzunden nasil elestirildi. Mesut cevik gbi adamlar neler neler. ne ps propagandalari yapti. Xboxla yok yere dalga...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +64
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wither 2 hf.
    Merak ediyorum da " Xbox a çıkan oyunlar zaten pc ye de çıkıyor xbox almamın anlamı yok " diyenlerin kaçının evinde son çıkan oyunları akıcı çalıştıracak bir pc de var konsolun yanında.
    Para durumu çok iyi değilse konsol oyuncusu ekstradan 1000-1500 $ verip pc almaz evine.Gider 1500 TL civarına nete girecek bir laptop alır geçer.

    Genelleme yapmadan önce bir kere daha düşünün bence.Ayrıca 5000 $ lık pc hediye etseler bile yine gidip oyununu konsolda oynayacak çok kişi var.Konsol alışkanlığından vazgeçmek kolay değil.
    Merak ediyorum da " Xbox a çıkan oyunlar zaten pc ye de çıkıyor xbox almamın anlamı yok " diyenlerin kaçının evinde son çıkan oyunları akıcı çalıştıracak bir p...
    Devamını Gör
    Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    3 Avatar Avatar Avatar
    Draken 24 2 gün yeni yorumcu
    Konsol çocuk işidir ve grafik kalitesi de düşük. Klavye fare desteği yok ya da olsa bile tv de tat vermez. FPS oynanmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BlackTower_35 2 gün
    Ex ex diye bağırdılar patlattılar en sonun da Sony i. :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Gkn89 2 gün
    Şimdi de naughty dog last of us 2 için pc ya da konsol programcısı , aynı zamanda nvidia ve amd mimarisinden anlayan eleman arıyormuş. Sony nin aklında ne var acaba ?


    naughtydog.com/...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gyulanemeth 2 gün Gkn89
    Burası karışacak vaziyet alın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DjarumBlack- 1 hf.
    instagramda playstation 5 in logosu oyun katagorisinde ki en çok beğeniyi almış. xbox ne kadar daha güçlü çıkarsa çıksın yine Ps5 alacak çoğunluk anlaşılan
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zartzurt456 1 hf.
    amd ces2020 konferansında xbox series x arka tarafının görseli göründü
    görünene göre usb ler type-c olarak gelecek :D
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MERNEPTAH 1 hf. zartzurt456
    aga napak sipariş verekmi şimdi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BlackTower_35 1 hf.
    İlk ben alacağım tr de
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cimbomman 1 hf.
    Se x hiç bu kadar pahalı olmamıştı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kayzer-soze 1 hf.
    Xbox sx bu sefer oldu demek istiyorum. sony işi zor yok uzay teknolojisi vs vs lafları bırak power your dreams derim
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AMERICAN 1 hf.
    Series X’i ilk alan olacağım👍
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    x3x 1 hf. AMERICAN
    Türkiye fiyatı abartı olmazsa, iş yerinden o gün izin alarak çıkış günü sabahı gidip alacağım.

    Yarışalım senle
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gamer-x 2 hf.
    ikisi arasında fiyat olarak PS5 daha ucuz olacak bunu öngörmek için kahin olmaya gerek yok;
    ama PS5 için 4500-5000 TL arasında bir rakam verilirmi orası tartışılır daha doğrusu iki konsol içinde fiyat konusunda fazla umutlu olmamak gerekir


    şuanki nesil için örnek verelim ;


    XBOX ONE X 2017 TR ÇIKIŞ FİYATI : 2699 TL
    Yurt dışında daha önce 499$ ile satılacağı açıklanan Xbox One X'in Türkiye fiyatı ise 2.699 TL olarak duyuruldu. 7 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satılacak olan Xbox One X'ın fiyatı



    PS4 PRO 2016 TR ÇIKIŞ FİYATI : 1699 TL
    Yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation4 Pro (CUH-7000 serisi) oyun konsolunun Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı 1.699 TL olarak belirlendi. Tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de 10 Kasım’da satışa çıkacak konsol Sony Center, Overgame, D&R, Teknosa, Media Markt ve Vatan mağazalarında oyunseverlerle buluşacak.


    şuan iki konsolda (mediamarkt d&r teknosa vatan vs.) 3000 TL den aşağı satın alınamıyor bu kısımda ülke gerçeği yapacak bir şey yok 3 yılda konsol fiyatı artıyor altın gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8704 kez okundu.
    120 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox series x, playstation 5 ve
    7 etiket daha amd navi oyun konsolu Oyun Konsolları Ev Elektroniği Metehan Göktaş Popüler MPopüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Apple, Imagination'a geri dönüyor 2 hf. Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir 2 hf. Güvenlik odaklı ProtonCalendar mobile geliyor 2 hf. Galaxy Tab A4s detaylanıyor 2 hf. TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor 2 hf. Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor 2 hf. Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı 2 hf. Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti 2 hf. Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı 2 hf. Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi 2 hf. TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması 2 hf. Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı 2 hf. Baca gazlarının, donmuş topraktaki metan gazını çıkarmak için kullanılabileceği tespit edildi 2 hf. LG’nin rulo OLED ekranı artık tavana asılıyor 2 hf. Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor 2 hf. Marvel, bu yıl yayınlayacağı iki MCU dizisini açıkladı 2 hf. Romanya’da bir kanser hastası, ameliyat masasında “alev alıp” yaşamını yitirdi 3 hf. Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışır halde görüntülendi 3 hf. Transcend SLC NAND yongalı M.2 SSD’lerini duyurdu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series X ve PlayStation 5’in detayları ortaya çıktı Sonraki The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi 3 hf. Final Fantasy VII Remake'in açılış ile demosunun oynanış videoları sızdı 3 hf. PS Plus Ocak 2020 oyunları açıklandı 3 hf. Bosch dünyanın ilk tüm gün giden akıllı gözlüğünü duyurdu 3 hf. Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor 3 hf. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro detaylanıyor 3 hf. ABD’nin Seattle şehrinde aşılanmayan öğrenciler okula alınmayacak 3 hf. THY ve Boeing, 737 MAX krizi kapsamında anlaşma sağladı 3 hf. Jeff Bezos destekli nükleer füzyon şirketi, 100 milyon dolar yatırım aldı 3 hf. Huawei gelecek yıl performans kriterine göre işten çıkaracak 3 hf. Eğlenceli platform oyunu Yooka-Laylee and the Impossible Lair bugün ücretsiz 3 hf. Steam, yılın oyununu açıkladı: İşte Steam Ödülleri'nin kazananları 3 hf. Samsung Galaxy M20'nin gelişmiş versiyonu yolda 3 hf. OnePlus 6 ve OnePlus 6T üçüncü kez Android 10 güncellemesi aldı 3 hf. Oppo ilk akıllı TV'sini çıkarmaya hazırlanıyor 3 hf. 3. nesil Ryzen işlemcilerde neden stok sıkıntısı yaşandı? 3 hf. AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek 3 hf. Lenovo G25-10 oyuncu monitörü tanıtıldı 3 hf. Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor 3 hf. Rusya’dan Booking.com’a tekel soruşturması Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim