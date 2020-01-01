Xbox Series X ve PlayStation 5’in detayları ortaya çıktı

AMD’ye ait olduğu düşünülen Github sayfasında yer alan bilgiler eğer doğruysa yeni nesil konsollar oldukça iddialı olacağa benziyor. Özellikle de Microsoft kanadı AMD’nin piyasaya sürdüğü kartlardan daha kaslı bir GPU’yu kullanacak.

Xbox Series X

Xbox Series X’te yer alacak Navi GPU’su 56 ünite içerisinde 3584 shader birimini barındıracak. Yonga 1700 MHz’de sularında görev yapacak. Hatırlayacağınız üzere RX 5700 XT’de yer alan grafik işlemci 40 ünite içerisinde 2560 çekirdek taşıyor.

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Bellek tarafında ise 560 GB/s bant genişliği sağlayan GDDR6 tip bellekler yer alırken kapasite bilgisi yer almıyor. İşlemci olarak Zen 2 mimarisi üzerinde yükselen 8 çekirdekli bir çözüm yer alacak ancak SMT ve frekans bilgisi saklı tutulmuş durumda.

PlayStation 5

PlayStation 5’te ise 36 ünite içerisinde gelecek 2304 birim 2 GHz’de çalışacak. Yine GDDR6 tip belleklere yer verilirken bu sefer bant genişliği 448 GB/s olarak belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek"

Bellek kapasitesi bilinmeyen konsolun işlemcisi Xbox’ta olduğu gibi Zen 2 mimarili 8 çekirdekten oluşan bir yonga ancak yine detaylar henüz bilinmiyor. Son olarak her iki konsolun da bu yılın tatil dönemi içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-based-xbox-series-x-could-have-3584-shader-processors.html

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