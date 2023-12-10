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    Sony, PlayStation 5'in neden bilgisayardan daha iyi olduğunu açıkladı

    Sony'nin üst düzey yöneticisi Hideaki Nishino, verdiği son röportajda PlayStation 5'in birçok yönden PC'den üstün olmasının nedenlerini sıraladı.                

    Sony, PlayStation 5'in neden PC'den daha iyi olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör

    Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PlayStation 5 konsolunun bir oyun platformu olarak kişisel bilgisayarlara göre üstünlüğüne olan güvenini dile getirdi.

    Nikkei Asia'ya verdiği röportajda, PS5'in modern oyunlar için daha basit kurulum ve optimizasyon sunduğunu, bu nedenle bir oyun bilgisayarı kurmanın teknik ayrıntılarına girmek istemeyen kullanıcılar için tercih edilen bir seçenek olduğunu vurguladı.

    Benzer özelliklerde PC kurmak daha maliyetli

    Maliyet açısından PS5'in daha uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu, zira benzer özelliklere sahip bir PC kurmanın çok daha pahalıya mal olacağını söyledi. Ancak bir oyun konsolu sabit özelliklere sahip ve eğlence sistemi işlevleriyle sınırlıyken, bir PC iş, ders çalışma ve eğlence amaçlı kullanımda esneklik sağlamanın yanı sıra donanımı yükseltme olanağı da sunuyor.

    Sony, PlayStation 5'in neden PC'den daha iyi olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör

    Nishino ayrıca oyun endüstrisinin mevcut durumu hakkında yorumda bulunarak, oyunların SSD sayesinde hızlı yükleme de dahil olmak üzere PS5'in özelliklerinden daha fazla yararlanmaya başladığına işaret etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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