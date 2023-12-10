Sony, PlayStation 5'in neden bilgisayardan daha iyi olduğunu açıkladı

Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PlayStation 5 konsolunun bir oyun platformu olarak kişisel bilgisayarlara göre üstünlüğüne olan güvenini dile getirdi.
Nikkei Asia'ya verdiği röportajda, PS5'in modern oyunlar için daha basit kurulum ve optimizasyon sunduğunu, bu nedenle bir oyun bilgisayarı kurmanın teknik ayrıntılarına girmek istemeyen kullanıcılar için tercih edilen bir seçenek olduğunu vurguladı.
Benzer özelliklerde PC kurmak daha maliyetli
Maliyet açısından PS5'in daha uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu, zira benzer özelliklere sahip bir PC kurmanın çok daha pahalıya mal olacağını söyledi. Ancak bir oyun konsolu sabit özelliklere sahip ve eğlence sistemi işlevleriyle sınırlıyken, bir PC iş, ders çalışma ve eğlence amaçlı kullanımda esneklik sağlamanın yanı sıra donanımı yükseltme olanağı da sunuyor.
Nishino ayrıca oyun endüstrisinin mevcut durumu hakkında yorumda bulunarak, oyunların SSD sayesinde hızlı yükleme de dahil olmak üzere PS5'in özelliklerinden daha fazla yararlanmaya başladığına işaret etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.