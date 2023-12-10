Sony, PlayStation 5'in neden bilgisayardan daha iyi olduğunu açıkladı

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Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PlayStation 5 konsolunun bir oyun platformu olarak kişisel bilgisayarlara göre üstünlüğüne olan güvenini dile getirdi.

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Nikkei Asia'ya verdiği röportajda, PS5'in modern oyunlar için daha basit kurulum ve optimizasyon sunduğunu, bu nedenle bir oyun bilgisayarı kurmanın teknik ayrıntılarına girmek istemeyen kullanıcılar için tercih edilen bir seçenek olduğunu vurguladı.

Benzer özelliklerde PC kurmak daha maliyetli

Maliyet açısından PS5'in daha uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu, zira benzer özelliklere sahip bir PC kurmanın çok daha pahalıya mal olacağını söyledi. Ancak bir oyun konsolu sabit özelliklere sahip ve eğlence sistemi işlevleriyle sınırlıyken, bir PC iş, ders çalışma ve eğlence amaçlı kullanımda esneklik sağlamanın yanı sıra donanımı yükseltme olanağı da sunuyor.

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Nishino ayrıca oyun endüstrisinin mevcut durumu hakkında yorumda bulunarak, oyunların SSD sayesinde hızlı yükleme de dahil olmak üzere PS5'in özelliklerinden daha fazla yararlanmaya başladığına işaret etti.

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