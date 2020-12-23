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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PlayStation oyunlarından uyarlanan 10 farklı dizi/film projesi üzerinde çalışıyor

    Sony'nin film bölümü olan Sony Pictures, yine Sony'nin oyun konsolu olan PlayStation oyunlarından uyarlanan 10 farklı dizi ve film üzerinde çalıştığını açıkladı.
    16 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, PlayStation oyunlarından uyarlanan 10 farklı dizi/film projesi üzerinde çalışıyor
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    Video oyunlar ve filmler birbiri ile fazlasıyla bağlantılı ve yıllar boyunca bu iki sektöün birbirinden aldığı fikirler oldu. Ne yazık ki oyunların filme uyarlanmasında çok da iyi şeyler göremedik.Tam tersi durumda da işler pek farklı değil. Ancak ilerleyen süreçte çıkacak olan oyunlardan uyarlanan filmlerin ve dizilerin daha umut dolu hissettirdiğini söylemek gerek.

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    Ayrıca Bkz. "KFC'den oyun oynayabildiğiniz ve tavuk ısıtabildiğiniz oyun konsolu: KFConsole"

    Geçtiğimiz saatlerde de Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra, CNBC'ye bir röportaj verdi ve röportajda, PlayStation oyunlarından uyarlanacak olan 10 farklı proje üzerine çalıştıklarını söyledi. Bunlardan üçü film olacak, yedisi de dizi olacak. Projelerin ne olduğu ile ilgili bir açıklama yok. Hatta söylediğine göre şu anda tam olarak planladıkları bir şeyin olmadığı ancak şirket içinde One Sony isimli bir programları olduğunu dile getirdi.

    Dediğimiz gibi projeler bilinmiyor ne yazık ki ancak Tom Holland'ın başrolünde olduğu bir Uncharted filminin geleceği biliniyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda filmin çekimleri bitti. Ayrıca bir de The Last of Us dizisi bulunuyor ancak dizi HBO tarafından geldiği için Sony'nin açıkladığı 10 projenin içerisinde yer alıp almadığı kesin olarak bilinmiyor. 

    Umuyoruz ki bu yapımlar daha önce yapılan oyun uyarlamaları gibi bizleri hayal kırıklığına uğratmaz.



    https://www.vg247.com/2020/12/23/sony-pictures-three-movies-seven-tv-shows-playstation-games/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    -kobe- (Batuhan Bula) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sen uydur kıçından seninkileri izleyelim
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    exdanples 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin o zaman bir horizon forbidden west
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    -kobe- (Batuhan Bula) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sen uydur kıçından seninkileri izleyelim
    Yanıtla +5
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    el-alemin kıçından uydurduğu hikayeleri izlemeyi çok mu seviyorsunuz !?
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    Artizt (Mert ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Bu argümanı baz alırsak koskoca dünya edebiyatını çöpe atalım?
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