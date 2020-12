Sony, PlayStation oyunlarından uyarlanan 10 farklı dizi/film projesi üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Video oyunlar ve filmler birbiri ile fazlasıyla bağlantılı ve yıllar boyunca bu iki sektöün birbirinden aldığı fikirler oldu. Ne yazık ki oyunların filme uyarlanmasında çok da iyi şeyler göremedik.Tam tersi durumda da işler pek farklı değil. Ancak ilerleyen süreçte çıkacak olan oyunlardan uyarlanan filmlerin ve dizilerin daha umut dolu hissettirdiğini söylemek gerek.

Geçtiğimiz saatlerde de Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra, CNBC'ye bir röportaj verdi ve röportajda, PlayStation oyunlarından uyarlanacak olan 10 farklı proje üzerine çalıştıklarını söyledi. Bunlardan üçü film olacak, yedisi de dizi olacak. Projelerin ne olduğu ile ilgili bir açıklama yok. Hatta söylediğine göre şu anda tam olarak planladıkları bir şeyin olmadığı ancak şirket içinde One Sony isimli bir programları olduğunu dile getirdi.

Dediğimiz gibi projeler bilinmiyor ne yazık ki ancak Tom Holland'ın başrolünde olduğu bir Uncharted filminin geleceği biliniyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda filmin çekimleri bitti. Ayrıca bir de The Last of Us dizisi bulunuyor ancak dizi HBO tarafından geldiği için Sony'nin açıkladığı 10 projenin içerisinde yer alıp almadığı kesin olarak bilinmiyor.

Umuyoruz ki bu yapımlar daha önce yapılan oyun uyarlamaları gibi bizleri hayal kırıklığına uğratmaz.

