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    Sony, State of Play etkinliği kapsamında 18 dakikalık Ghost of Tsushima oynanış videosu gösterecek

    PlayStation 4 sahiplerinin merakla beklediği oyunlardan Ghost of Tsushima oynanış videosu bugün (14 Mayıs) saat 23.00'da State of Play etkinliğinde gösterilecek.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Sony, State of Play etkinliği kapsamında 18 dakikalık Ghost of Tsushima oynanış videosu gösterecek
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    Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsolları gündemi meşgul ede dursun, emektar PS4’ün exclusive sürprizleri devam ediyor. Konsolun en çok beklenen oyunu muhtemelen The Last of Us: Part II olsa da duyurulduğu günden beri merakla beklenen bir başka PS4 özel oyunu ise Ghost of Tsushima.

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    Sly Cooper ve Infamous serisinden tanıdığımız Sucker Punch tarafından geliştirilen ve 17 Temmuz’da yayınlanacak açık dünya oyunu, Sony’nin bugün (14 Mayıs) TSİ 23.00’da yayınlayacağı State of Play etkinliğinde gösterilecek. 1274 yılında Japonya’da geçen oyunda Moğol ordusunun Tsushima Adasını ele geçirmesi ve adanın tek umudu olan Jin Sakai isimli samuray savaşçısının düşmana karşı verdiği mücadele konu ediliyor.

    Resmi PlayStation Twitch ve YouTube kanallarından izlenebilecek etkinlikte sadece Ghost of Tsushima ile ilgili yayın yapılacağını ve PS5 ile ilgili bir paylaşımda bulunulmayacağını hatırlatalım. Etkinliği takip etmek isteseniz aşağıdaki linklerden birine tıklayabilirsiniz.

    PlayStation YouTube kanalı

    PlayStation Twitch kanalı



    https://www.gamesradar.com/uk/ghost-of-tsushima-state-of-play/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 1 gün
    horizon zero dawn ın samuray temalısını yapmışlar.
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